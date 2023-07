"Srbija nikad ne smije da bude četvrta!" Izabrao "delfine" umjesto Hrvatske, a sad hoće samo medalje!

Dok su iskusni Branislav Mitrović i Strahinja Rašović spuštali loptu, mladi Marko Radulović je istakao da sa Srbijom želi da osvaja medalje!

Izvor: Profimedia

Srbija ipak na kraju nije stigla do senzacije i pobjede nad Španijom u meču za bronzu na Svjetskom prvenstvu u vaterpolu. Srpski tim je odigrao sjajno prvo poluvrijeme i onda pao u drugom dijelu u kome je dao samo jedan gol. Poslije meča sa Španijom jedan od najboljih i najiskusnijih vaterpolista u srpskom timu Branislav Mitrović govorio je o budućnosti vaterpola u Srbiji.

"Vidjela se velika želja da osvojimo medalju i to me čini zadovoljni. Ali ne pitamo se samo mi. Pokušali smo da Špance uhvatimo ako su nemotivisani poslije poraza od Mađara ali to se nije dogodilo. Imali su sjajan dan u odbrani za koju nismo imali rješenje. Dali smo maksimum u ovom trenutku. Vjerujem da možemo mnogo bolje.Ako ovako nastavimo da radimo,da se bodrimo, da budemo tim kao što smo bili ovdje onda možemo da se nadamo borbama za medalju", rekao je poslije meča čuvar mreže srpskog tima.

Najbolji strijelac Svjetskog prvenstva Strahinja Rašović na kraju je završio takmičenje sa 25 golova, a uprkos porazu video je jasan iskorak u odnosu na prošlu godinu.

"Završili smo kao četvrti. Čestitam Španiji ali i našem timu jer smo napravili iskorak u odnosu na prošlu godinu. Tada smo bili peti na svjetskom, deveti na evropskom a ovdje smo igrali za medalju.Na pravom smo putu, nije mala stvar biti četvrti. Za sve nas a posebno za mlade igrače ovo je veliko iskustvo. Bićemo još bolji. Ostaje žal za medaljom ali sve je to dio procesa u kojem se nalazimo.Idemo naprijed. Što se tiče titule najboljeg strijelca uvijek govorim kako je vaterpolo kolektivan sport u kojem snagom kolektiva iskoče pojedinci. Dugujem zahvalnost timu i trenerima jer da njih nije bilo ne bi ni bilo ovih golova", rekao je skromno on.

Riječanin Marko Radulović koji je odlučio da nastupa za reprezentaciju Srbije istakao je da je ovo ipak bolan poraz i naglasio da uprkos napretku tim ne smije da se zadovolji četvrtim mjestom na prvenstvu.

"Poslije Grčke još jedan bolan poraz. Nikada ne smijemo da budemo zadovoljni četvrtim mjestom i uvijek samo medalja mora da nam bude u glavi. Nećemo mentalitet četvrtog mjesta. Imali smo na prvenstvu dobrih trenutaka ali smo na kraju pali. Bili smo borbeni, svi smo dali maksimum i čestitam ekipi. Pokazali smo da imamo kvalitet za medalju. Spremaćemo se, bićemo još bolji i očekujem u skorije vrijeme željeni rezultat", završio je Radulović.