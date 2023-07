"POTPUNO SMO STALI!" Trofejni stručnjak jednom rečenicom opisao potop Srbije!

Vidjeli smo da nam još uvijek nije mjesto među najboljima, ali ovaj tim "delfina" ima zašto da bude zadovoljan. Budućnost je stigla!

Srbija nije uspjela da dođe do medalje na Svetskom prvenstvu u vaterpolu pošto je bolja bila selekcija Španije i to sa 9:6 u meču za treće mjesto. Srpski tim skoro cijelo drugo poluvrijeme nije došao do gola i to je bio razlog poraza.