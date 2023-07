OVO SE NIKADA NIJE DESILO: Otpao mu držač za glavu, morao da odustane (VIDEO)

Trka u Belgiji je nešto što će indijski vozač Daruvala željeti što prije da zaboravi...

Izvor: Twitter/screenshot/FormulaDirecta

Strašne scene na trci Formule 2 u Belgiji. Lideru trke Jehanu Daruvali (24) je usred vožnje otpao držač za glavu. Dio bolida koji je ekstremno važan za bezbjednost vozača samo je otpao u momentu kada je on ušao u jednu krivinu, nije bilo dodira sa drugim vozačima.

Indijski vozač nije imao drugu opciju, morao je da odustane od dalje trke zbog bezbjednosti. Moraće na tome da porade u njegovom timu "MP Motosportu". Njegov san je da učestvuje u Formuli 1, bio je test vozač Meklarena na Silverstonu 2022. godine prilikom testiranja, ali nije uspio da dođe do društva najboljih.

Ukoliko bi došao do Formule 1 postao bi tek treći Indijac u istoriji koji je to uspio. Pre njega su to učinili samo Naran Kartikejan i Karun Čandok koji su u periodu između 2005. i 2011. godine učestvovali na 59 trka. Imaće priliku u budućnosti da nastavi da se bori, ali će trku u Belgiji morati što prije da zaboravi.