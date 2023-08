Osvojila US Open, našla sponzore - pa nestala!

Ema Radukanu ovih dana više medije "puni" zbog vijesti o privatnom životu nego zbog rezultata u tenisu koji ju je "lansirao" ka sponzorima.

Britanska teniserka Ema Radukanu bila je najveća zvijezda US Opena 2021. godine i svi su očekivali da postane zaštitno lice ženskog tenisa. Dobro je poznato da je kao uoči posljednjeg grend slema sezone bila 150. na svijetu i da je kao kvalifikantkinja stigla do glavnog žrijeba, a onda je protiv mlade teniserke slične pozadine - Lejle Fernandez - uspjela da dođe do svog prvog velikog trofeja. Ispostaviće se, do danas, i jedinog...