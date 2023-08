Dubl BiH bez polufinala na Banjaluka openu

Bh. teniseri Mirza Bašić i Nerman Fatić nisu uspjeli da se plasiraju u polufinale banjalučkog čelendžera.

Izvor: EPA/FEHIM DEMIR

Dvojac iz Bosne i Hercegovine, nakon što je eliminisao srpskog veterana Nenada Zimonjića u paru sa Ajdinom Šetkićem, nisu mogli u četvrtak da se ozbiljnije suprotstave Konstantinu Francenu i Petru Nouzi.

Njemačko-češki dubl je slavio rezultatom 2:0, po setovima 6:3, 6:4.

Bh. teniseri su u prvom setu na početku imali dva brejka zaostatka (4:0), uspjeli su jednom da rivalima oduzmu servis, ali prekasno su se probudili - 6:3

U drugom setu, odmah na startu su ponovo izgubili servis, ali i odmah napravili ribrejk, pa se potom vodila izjednačena borba do sedmog gema, kada je njemačko-češki par napravio novi brejk i do kraja rutinski stigao do pobjede - 6:4.

U polufinalu će Nijemac i Čeh igrati protiv drugih nosilaca turnira, Kazahstanca Andreja Golubjeva i Ukrajinca Denisa Molčanova.

Prvi "kosturaši", Rumun Viktor Vlad Kornea i Austrijanac Filip Osvald će u drugom polufinalu odmjeriti snage protiv Bolivijaca Borisa Arijasa i Federika Zebaljosa, koji su postavljeni za četvrte nosioce na Banjaluka openu.