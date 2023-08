NOVAKU SE ČISTI ŽRIJEB KA TITULI U SAD! Odigrao samo jedan set, a već može da misli o trofeju

Najbolji teniser svih vremena želi da osvoji dva trofeja u SAD, a prvo je na redu Sinsinati gdje mu se čisti put do titule.

Novak Đoković je u Sinsinatiju i priprema se za učešće na US openu gdje želi da stigne do 24. grend slem titule, ali nema sumnje da srpski teniser želi da osvoji i turnir u Ohaju. Nakon odmora u regionu potrebno mu je da se navikne na američki beton, a važnu ulogu u tome moglo bi da odigra i što mu se "čisti" žrijeb.

Najbolji teniser svih vremena već je stigao u treće kolo turnira, iako je do sada odigrao samo jedan set. Đoković je u prvom kolu bio slobodan, a zatim u drugom odigrao samo jedan set protiv Davidovič Fokine koji je zbog povrede predao meč. Tako je Novak bez previše umora stigao na megdan Gaelu Monfisu kojeg je u karijeri pobijedio 18 puta i nijednom nije izgubio od njega.

Da stvari budu malo lakše za Novaka Đokovića postarao se Dušan Lajović, koji mu je eventualni rival u kasnijoj fazi turnira. Duci je spektakularnom partijom eliminisao Janika Sinera koji je nedavno osvojio Toronto, a to je za sada jedna od najvećih senzacija na turniru. Sa druge strane, meč drugog kola predao je Holger Rune, što bi Novaku Đokoviću moglo da olakša posao u polufinalu, ukoliko do te faze turnira ne stigne ni Danil Medvedev - a poznato je da Rus uvijek može da ima loš dan i da razočara svoje navijače.

Naravno, najveći rival Novaka Đokovića na putu do titule u Sinsinatiju biće Karlos Alkaraz. Prvi teniser svijeta i prvi nosilac na posljednjem turniru pred US open nalazi se u gornjoj polovini žrijeba i takođe ne bi trebalo da ima problema do finala. I njemu se žrijeb očistio pošto su u dosadašnjem dijelu turnira već ispali Kasper Rud, Andrej Rubljov, Frensis Tijafo...