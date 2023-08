NOVAK OD PONEDELJKA OPET PRVI NA ATP LISTI: Potrebno je da se dese dvije stvari, jedna već večeras!

Novak Đoković u ponoć igra polufinale Sinsinatija sa Aleksom Zverevom, ali prije toga će znati da li opet može na prvo mjesto.

Novak Đoković je pobjedom nad Tejlorom Fricom 6:0, 6:4 došao do polufinala turnira u Sinsinatiju, pokazao da je u sjajnoj formi, ali i zadržao šansu da naredni ponedjeljak dočeka na prvom mjestu ATP liste. To bi mu bila jubilarna 390. nedjelja na čelu, ali da bi se to desilo mora da gleda ka Karlosu Alkarazu.