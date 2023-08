Novak Đoković osigurao nastup na završnom Mastersu u Torinu

Novak Đoković je pobjedama u Sinsinatiju stigao do šanse da i ove godine učestvuje na završnom turniru.

Izvor: Profimedia

Novak Đoković blista u Sinsinatiju, a to mu je donijelo i plasman na završni turnir sezone već početkom avgusta. Srpski teniser je redom pobjeđivao Alehandra Davidovič-Fokinu, Gaela Monfisa i Tejlora Frica, a to mu je donijelo nekoliko stvari.

Prvo je ostao u trci za prvo mjesto na ATP listi i u ponedjeljak će preuzeti tron ukoliko osvoji turnir, a Karlos Alkaraz ispadne u polufinalu koje od 21 čas igra protiv Huberta Hurkača. A uz to je srpski teniser već sada ovjerio vizu za završni turnir u Torinu.

On je drugi koji je to već sada uspio pored Alkaraza, a Đoković je trenutno na drugom mjestu ATP trke. Od početka sezone je osvojio 6.000 bodova i samo je mladi Španac sa 7.215 bodova ispred njega. Blizu ovjeravanja vize za Torino je i Danil Medvedev sa 5.390 bodova i očekuje se da na predstojećem US Openu i on to uradi.

Novak će u Torinu braniti titulu koju je osvojio prošle godine kada je prvo u grupi savladao Cicipasa i Medvedeva, potom je dobio Tejlora Frica u polufinalu i na kraju je u finalu bio bolji od Kaspera Ruda.