NOVAK "LETI" PO AMERICI I NE PLANIRA DA STANE: Biću samo bolji, tjeram ih na moj tempo!

Novak je siguran u sebe i djeluje sjajno u Americi. Samo nek potraje tako!

Izvor: Profimedia

Novak Đoković je nastavio da "leti" po Americi! Nakon što mu je Alehandro Davidović Fokina predao meč, Gaela Monfisa je porazio po 19. put, sada je savladao Tejlora Frica na domaćem terenu 6:0, 6:4. Meč je trajao svega 62 minuta, a srpski teniser je bio fantastično raspoložen poslije pobjede.

"Naravno da pripremamo mečeve sa tim protivnikom na osnovu onih od ranije. Znam njegovu igru od prije, ali svaki meč je novi izazov, ovdje se nismo sastajali i znao sam da će imati podršku publike. Igrao sam bez mane prvi set, u drugom sam mu predao brejk, kada sam bio u minusu 2:4 sam odigrao četiri stabilna gema i preokrenuo", ukratko je analizirao svoj meč najbolji teniser u istoriji.

Naglasio je da poslije dugog odmora radi na sebi, diže nivo forme u svakom trenutku i da je spreman da nastavi u tom ritmu. Uskoro počinje US Open, a Srbin će tamo pokušati da osvoji 24. grend slem titulu i da se ponovo popne na prvo mjesto ATP liste.

"Da to je nešto na čemu radim svaki dan, dižem nivo svog tenisa za još malo, to se dešava tokom turnira, svaki dan se bolje osjećam na terenu, nadam se da će se tako i nastaviti. Mislim da sam odigrao fenomenalan meč, prvi set savršen bez grešaka, čvrsto sa osnovne linije. Dao sam mu brejk u drugom setu, on je oživio, poslije toga sam ga natjerao da bude u dugim razmjenama, trudio sam se da diktiram tempo", naglasio je Novak na kraju.

Sljedeći meč u Sinsinatiju Novak Đokvoić igra u ponoć u noći između subote i nedjelje kada će se sastati sa Nijemcem Sašom Zverevom. Njegov najveći rival u ovom momentu Karlos Alkaraz je takođe u polufinalu, a njegov takmac biće Hubert Hurkač.