ĐOKOVIĆ NA KAMERI NAPISAO JEDNU RIJEČ: Ova poruka ima dvostruko značenje

Novak Đoković ostavio je interesatnu poruku na kameri poslije prolaska u finale Sinsinatija.

Izvor: Printscreen/Twitter/Tennis TV

Novak Đoković igraće protiv Karlosa Alkaraza u finalu turnira u Sinsinatiju. Poslije pobjede u dva neizvjesna seta protiv Aleksandera Zvereva (Njemačka) ostavio je zanimljivu poruku na kameri. Za mnoge ima dvosmislen značaj, a napisao je samo riječ - vatromet! Postoji poseban razlog za sve to.

Na neki način je najavio spektakl u borbi za titulu i četvrti okršaj sa španskim igračem, odnosno vatromet u finalu. Međutim, to nije jedini razlog za takvu poruku. U završnici meča, pri rezultatu 6:5 kada je servirao za meč u drugom setu iz jednog parka u blizini stadiona počeo je vatromet. Sve to trajalo je nekoliko minuta i žestoko je nerviralo Srbina koji nije mogao da se fokusira na svoj servis.

U jednom momentu je prišao sudiji da se žali, ali ni on nije mogao da uradi ništa po tom pitanju osim da se složi sa Novakom. Uspio je Đoković da nađe rješenje i da privede meč kraju, mada je prije toga napravio šou sa navijačima kada je prije servisa rekao "Nova godina stigla je ranije" i tako nasmijao sve. Onda je odlučio da to napiše i na kameri. Vatromet sa Zverevim, vatromet sa Alkarazom, neka ishod bude isti. Pogledajte i kako je sve to izgledalo: