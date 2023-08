SRAMOTA KOJA JE SVIMA PROMAKLA! Novak dobio epski meč, a o bezobrazluku Amerikanaca će se pričati

Niko u prvi mah nije primijetio da je Novak Đoković bio "nezanimljiv američkim novinarima" pošto je dao duge i detaljne odgovore, ali je poslije jednog od najboljih mečeva dobio samo tri pitanja. I slabo šta se odnosilo na njega...

Srpski teniser Novak Đoković osvojio je Sinsinati u noći između nedjelje i ponedeljka tako što je na nevjerovatan način pobijedio Karlosa Alkaraza. Gledali smo jedan od najluđih mečeva ove godine, po Noletovom priznanju i jedan od njegovih najtežih u cijeloj karijeri, pa je tako publika poslije skoro četiri sata tenisa vidjela nevjerovatan preokret. Srećom, ovoga puta je to bilo za Đokovića koji je slavio 5:7, 7:6, 7:6.

Bio je potpuno iscrpljen poslije svega, jedva da je stajao na nogama, ali je još satima poslije meča obavljao svoje obaveze koje ima prema navijačima, sponzorima, turniru, medijima... U svemu tome, svima je promakla jedna sramota iz Sinsinatija o kojoj bi svakako trebalo mnogo više da se priča.

Vjerovali ili ne, ali Novak Đoković je poslije epskog meča koji će se godinama prepričavati stigao na konferenciji za medije na kojoj su ga dočekala samo tri pitanja. Novinari kao da su bili zatečeni što je Đoković izašao kao pobjednik iz meča sa Alkarazom da su "zaboravili" da se pripreme, a pred sobom su imali tenisera koji uvijek daje dugačke, detaljne i ozbiljne odgovore, za razliku od nekih drugih koji odgovore "tek da se nešto kaže".

Tako je Đoković uprkos samo tri pitanja, opet održao dugu konferenciju za medije gdje nije zamjerio "sedmoj sili" čak ni kada nisu samo htjeli da pričaju o njemu. Tako je prvo pitanje koje je Đoković dobio bilo o tome da li je iznenađen "mentalnom snagom Karlitosa", drugo se odnosilo na "njegov odnos prema pubulici u Sinsinatiju", a tek treće je bilo tehničko o meču, odnosno Đoković je upitan da li je zadovoljan kako mu je funkcionisao servis. Poslije ovih pitanja napustio je konferencijsku salu, vjerovatno i sam iznenađen kvanitetom i kvalitetom pitanja. Ali, mediji su opet imali "mesa" za svoje naslove...

"Da li me Karlitos iznenađuje? Više me ne iznenađuje, možda me je samo iznenađivalo krajem prošle ili početkom ove godine. Impresivno je kako dobija velike mečeve, uvijek je hrabar u najvažnijim trenucima. Treba mu skinuti kapu, igra zrelo i toliko dobro se nosi s pritiskom za nekoga ko ima 20 godina. Osjećaj koji imam na terenu podsjeća me malo na osjećaj koji sam imao kada sam igrao protiv Nadala - kada smo bili u zenitu naših karijera, svaki poen je borba, osjećaš da u cijelom meču nećeš dobiti pet lakih poena, već da moraš da zaradiš svaki poen, svaki udarac – nezavisno od uslova, ali na sporim terenima još više", kazao je Nole poslije meča u kome je došao do trećeg pehara u Sinsinatiju.

Podsjetimo, Novak Đoković će od 28. avgusta do 10. septembra igrati na US Openu, a već vidimo da će mediji tamo biti daleko "zainteresovaniji" za njega, kao što već danima prave priču od njegovih napitaka u finalu Sinsinatija, gdje se vješto zaboravlja da apsolutne iste stvari radi i Karlos Alkaraz sa svojim timom.