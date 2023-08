Nekada četvrta teniserka svijeta Džoana Konta otkrila zašto navijači ne vole Novaka Đokovića, a istakla je i da se nada novim uspjesima Srbina.

Izvor: Profimedia

Novak Đoković je već gotovo dvije decenije prisutan na svjetskoj pozornici i za to vrijeme izgradio je najveću karijeru u istoriji tenisa, ali to kao da nije svima dovoljno. Postoje brojni kritičari najboljeg srpskog sportiste - ljudi sa raznih strana sveta zameraju mu različite stvari, a retke su poznate ličnosti koje ga brane bez izuzetka. Među njima je nekadašnja britanska teniserka Džoana Konta, svojevremeno četvrta teniserka planete.

Ona je već nekoliko puta "držala stranu" Novaku Đokoviću, a ovog puta je bila još oštrija. Bivša teniserka koja je tokom karijere predstavljala Australiju i Veliku Britaniju otkrila je zašto Novak nema popularnost Rafaela Nadala ili Rodžera Federera. Po njenim rečima ne postoji razlog da Srbin bude manje voljen od dvojice najvećih konkurenata, osim... U trendu je da se "mrzi" Novak Đoković!

Poredeći navijačke baze koje su okupili kroz karijeru, kao i tretman koji su dobijali od medija, Džoana je došla do zaključka da ljudi govore protiv Novaka, iako ne znaju tačno da objasne šta im smeta kod njega. E, pa to je zasmetalo njoj!

Vidi opis Ne vole Novaka Đokovića, a nemaju pojma zašto! Britanka zapušila usta kritičarima: "Želim mu jedno!" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Fonet/AP/Aaron Doster Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: Fonet/AP/Aaron Doster Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: Fonet/AP/Aaron Doster Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: Fonet/AP/Aaron Doster Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: Fonet/AP/Aaron Doster Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: Fonet/AP/Aaron Doster Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: Fonet/AP/Aaron Doster Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: Fonet/AP/Aaron Doster Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: Fonet/AP/Aaron Doster Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: Fonet/AP/Aaron Doster Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: Fonet/AP/Aaron Doster Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: Fonet/AP/Aaron Doster Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: Fonet/AP/Aaron Doster Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: Fonet/AP/Aaron Doster Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: Fonet/AP/Aaron Doster Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: Fonet/AP/Aaron Doster Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: Fonet/AP/Aaron Doster Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: Fonet/AP/Aaron Doster Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: Fonet/AP/Aaron Doster Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: Fonet/AP/Aaron Doster Br. slika: 20 20 / 20

"Mislim da je Novaku od svih njih bilo najteže kada je u pitanju imidž, iz bilo kojih razloga. On je tamo stigao malo kasnije, kada ste već imati velike fanove Rafe i Rodžera. Takođe, Rafa i Rodžer mogu da tvrde da su promijenili igru, donijeli nešto novo. Novak to zaista ne može da tvrdi. Tek nešto kasnije je stigao, ali bogami on je jedan od glavnih razloga zašto je igra sada tamo gdje je. Ljudi ne vole Đokovića jer je u trendu. Mislim da niko ne može da kaže zašto ne voli Đokovića. Zato sam tajni Đokovićev navijač", rekla je Džoana Konta i tako šokirala Britance.

Takođe, Džoana Konta je istakla da bi voljela da vidi i 24. grend slem titulu u Novakovom vlasništvu! "Stvarno želim da Đoković osvoji 24. grend slem. Možda sam drugačija, ali uvijek podržavam najboljeg, a ne autsajdera. Uvijek osjećam više prema ljudima od kojih se možda očekuje da pobijede. Mislim da je njima teže. Mnogo je teže postići uspjeh i nastaviti da postižete uspjehe ponovo kao što rade veliki igrači. Zašto ne biste navijali za njega da nastavi da gura naprijed? On nema šta da dokazuje u Njujorku. Izgubio je sjajno finale Vimbldona od fantastičnog igrača koji će biti sljedeće veliko ime našeg sporta. Mislim da nema svrhe da se dalje dokazuje. Nadam se da će stići do 24, možda i još nekoliko više. To mu želim", dodala je nekadašnja teniserka.

Vidi opis Ne vole Novaka Đokovića, a nemaju pojma zašto! Britanka zapušila usta kritičarima: "Želim mu jedno!" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Profimedia Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Profimedia Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Profimedia Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Profimedia/Imago Cincinnati USA Copyright: Camilla Stolen L1080812A Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Profimedia Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Profimedia Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Profimedia Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Profimedia Br. slika: 9 9 / 9 AD

Podsjećamo, Novak Đoković će na US openu igrati za 24. grend slem titulu i imaće priliku da stigne Margaret Kort koja se trenutno vodi kao rekorderka iako je neke od trofeja osvojila prije početka "Open" ere u tenisu. Đoković je do sada tri puta osvojio grend slem u Njujorku, a prošle godine nije učestvovao zbog pravila oko ulaska u SAD za nevakcinisane sportiste.