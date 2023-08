ŠOK - Poznati teniser (24) završio karijeru! "Srećno vam bez mene"

Švedski teniser Mikael Imer (24) odlučio je da se penzioniše poslije odluke o suspenziji...

Izvor: Profimedia/SandrineThesillat/Panoramic

Mikael Imer (24) odlučio je da ode u penziju! Nekoliko dana poslije Vimbldona saopšteno je da je on suspendovan na čak 18 mjeseci. Propustio je tri doping testa i to je u surpotnosti sa pravilima ITF.

Dokazao je da nije bila njegova greška, ali je umjesto toga Međunarodni teniska federacija (ITF) odlučila da se žali Međunarodnom arbitražnom sudu (CAS-u). Oni su odlučili da ga suspenduju.

Odluka je izazvala haos u svijetu tenisa, mnogi teniseri i teniserke su stali u njegovu odbranu, iznenadio ih je potez ITF-a koji treba da štiti igrače. Umjesto toga je suspendovan na godinu i po dana.

"Zdravo svima, odlučio sam da se penzionišem. Hvala vam na sjajnim uspomenama, bila je nevjerovatna vožnja. Želim svim svojim kolegama sreću u nastavku takmičenja", poručio je Imer na Tviteru.

Podsjetimo, kada je stigla odluka o suspenziji, ovako je izgledalo njegovo saopštenje.

"U januaru 2022 ITF me je optužio da sam prekršio anti doping pravila jer sam propustio tri testiranja za takmičenja u periodu od 12 mjeseci. Borio sam se da budem saslušan i oslobođen sam od strane nezavisnog tribunala sastavljenog od tri arbitra u junu 2022. godine. ITF se žalio na tu odluku bez obzira na činjenicu da su tri nezavisna arbitra koja su me oslobodila optužbi bila postavljena po njihovim pravilima. Tražili su Sudu za sportsku arbitražu (CAS) da donese drugačiju odluku baziranu na istim činjenicama prema kojama sam već bio oslobođen. Juče sam saznao da je CAS odlučio da me suspenduje iz profesionalnog tenisa na 18 mjeseci, iako nikada nisam bio optužen da sam koristio nedozvoljene supstance. Već jednom sam oslobođen i cijelim srcem stojim iza činjenice da treći prekršaj nisam napravio. Smatram da je odluka da mi se opet sudi i da se proglasim krivim nije fer. Takođe, teško mi je da shvatim da neko vjeruje da je suspenzija na 18 mjeseci pravedna kazna. Znam da su ova pravila usvojena kako bi se odbranio integritet našeg sporta, ali ne vjerujem da sam prekršio pravila. Moja savjest je čista i Bog mi je svjedok", poručio je švedski igrač.