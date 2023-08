Đoković zbog Alkaraza napravio veliku promjenu! Novak se oglasio pred US open: "Morao sam tako"

Novak Đoković napravio je jednu promjenu u planu priprema za US open zbog finala Sinsinatija sa Karlosom Alkarazom.

Izvor: Profimedia

Novak Đoković (36) mijenjao je plan priprema za US open zbog Karlosa Alkaraza (20). Naporan period, titula u Sinsinatiju i iscrpljujući meč sa mladim španskim teniserom ostavili su trag na njemu. Morao je da napravi pauzu i da otkaže neke od treninga. Umjesto toga je igrao i golf.

Otkrio je srpski as i te detalje. "Imao sam nekoliko dana odmora i nisam igrao tenis, bilo mi je to baš potrebno. Osvojio sam turnir u Sinsinatiju i imao sam meč od četiri sata sa Karlosom. Zakazao sam trening za utorak, pa smo morali da pravimo promjene sa planovima. Umjesto toga sam igrao golf u Nju Džersiju i uzeo sam odmor kako bih se oporavio. Čeka me turnir na kom se igra na tri dobijena seta i nadam se da ću igrati svih sedam mečeva u naredne dvije nedjelje", rekao je Novak.

Već zna i žrijeb na posljednjem grend slemu sezone i protivnike koji mu stoje na putu ka tituli.

"Polako se privikavam na uslove u Njujorku, ima dosta stvari koje se razlikuju. Prikupljam energiju koju ovaj grad ima, nadam se da će mi to pomoći u narednom periodu. Što se tiče uslova, loptice su teže. U Sinsinatiju su uslovi bili nevjerovatno brzi, loptice su letjele kao meci. Teško je bilo uspostaviti kontrolu. Ovi tereni djeluju malo brži nego u Ohaju, mada su loptice sporije", zaključio je Đoković koji je u donjoj polovini žrijeba i prvi meč igraće u ponedjeljak.