NIJE MOGLO GORE! Objavljeno kada Đoković i Đere igraju na US Openu

Srpski derbi u najgorem terminu.

Novak Đoković i Laslo Đere igraće u noći između petka i subote meč 3. kola US Opena. "Srpski" derbi je drugi na programu koji počinje u 1 čas, pa je teško očekivati da će početi prije 2.30 ili 3 časa po vremenu u Srbiji. To znači da će poslije nastupa od pet ujutru prema srednjoevropskoj satnici u ponedjeljak, kao i od 20 časova u srijedu, Novak ponovo da igra pod reflektorima na stadionu "Artur Eš" i to onda kada navijačima u Srbiji najmanje odgovora.