NOVAK PJEVAO PUBLICI, AMERIKANAC GA NAPAO! Namjerno ruže Đokovića, a svi mu se dive: "To je krindž!" (VIDEO)

Novak Đoković i kada napravi scenu za pamćenje o kojoj svi lijepo pričaju, opet mora da se suočava sa pogrešnim interpretacijama koje se serviraju Amerikancima.

Izvor: YouTube/US Open Championships/Screenshot

Novak Đoković plasirao se u polufinale US Opena pošto je pobijedio bez većih problema Tejlora Frica (3:0), a uprkos visokim temperaturama i velikoj vlažnosti u Njujorku, srpski teniser je bio raspoložen poslije meča. Tako je u toku intervjua na terenu "oteo" mikrofon i zapjevao poznatu rok-numeru, što je bilo izuzetno simpatično i publika se priključila i otpjevala zajedno sa Noletom nekoliko stihova.

Međutim, ima i onih koja se to nije svidjelo... Tako je Sem Gudvin, urednik sportske rubrike na poznatom američkom portalu "Jahu", u fokus izvještaja meča stavio nekoliko ružnih komentara koji su pristigli na Noletovu adresu. Umjesto hiljade i hiljade onih pozitivnih...

"(...) Rene Stabs je tada krenula da postavlja sljedeće pitanje, ali se Novak Đoković ubacio i izveo pjesmu 'Fight For Your Right'. Drugi igrač planete uspio je u tome da mu se publika pridruži i zapjeva sa njim. Stabs nije mogla ništa drugo nego da se nasmije dok su navijači aplaudirali čudnom Novakovom trenutku. Međutim, čudne scene su ostavile navijače podijeljene na društvenim mrežama. Dok su jedni hvalili Srbina zbog toga što je pokazao ovu stranu svoje ličnosti, drugi su sve opisali kao sramotu", dodajući na to i riječ "krindž" koju je najbolje opisati kao neprijatnost.

Ovo su gotovo jedini ružni komentari koji se mogu pronaći na društvenim mrežama, pošto je većina navijača oduševljena Novakovim spontanim muzičkim nastupom. Ipak, to je još samo jedan dokaz kako se namjerno u američkim medijima "crta" drugačija slika o Đokoviću.

Podsjetimo, Novak Đoković će u polufinalu u petak igrati protiv Bena Šeltona, takođe Amerikanca.