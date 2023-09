IGRAO SAM SA NOVAKOM I ALKARAZOM, OVO MORAM DA KAŽEM! Zverev zastao, pa objasnio zašto NIKO ne može sa njima da igra!

Aleksander Zverev je sumirao zašto su Novak Đoković i Karlos Alkaraz trenutno najbolji na svijetu.

Kada je održan žrijeb za US Open, mnogi su se nadali da će poslije dvije nedjelje turnira doći do obračuna Novaka Đokovića i Karlosa Alkaraza i sve smo bliži ostvarivanju takve prognoze. Đoković i Alkaraz su izbacili po pet protivnika na dosadašnjem turniru i sada im preostaje još po samo jedna prepreka do "već viđenog finala", tako da ako savladaju Šeltona i Medvedeva, gledaćemo pravi spektakl u nedjelju na "Artur Ešu".