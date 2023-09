VIDIM ŠTA LJUDI PRIČAJU I NE SLAŽEM SE! Novak ne dopušta potcijenjivanje Rusa, ali ima poruku: Neće biti kao 2021

Novak Đoković progovorio je o Danilu Medvedevu i kakav duel očekuje na grend slem turniru.

Izvor: Profimedia

Novak Đoković sastaće se sa Danilom Medvedevom u finalu US Opena u nedjelju od 22 časa. Rus je iznendaio u polufinalu savladavši prvog nosioca Karlosa Alkaraza rezultatom 3:1, a srpski teniser ističe da je Medvedev veoma težak protivnik, da ne treba potcijenjivati nove generacije, kao i da mu je cilj da uvijek bude na samom vrhu, dok mu se nikako nije svidjela ocjena da je imao "lak žrijeb".

"Vidim da ljudi pričaju o tome, ne bih se složio, svaka generacija ima fantastične igrače koji igraju na visokom nivou. Kad si igrač ne treba komentarisati, potcjenjivački je prema nekim igračima poput Medvedeva koji je grend slem šampion, imate tu Cicipasa, Runea i druge. Oni imaju možda više oscilacija nego što su imali Marej i Vavrinka u toj generaciji. Ne bih se bavio toliko tim poređenjima, mene interesuje da sam ja i dalje u vrhu i sada i tada, kakva god da je generacija, koja god da je. Ja sam i dalje tu", počeo je Đoković.

Novak je istakao da je prioritet osvajanje 24. grend slema, zatim pisanje nove istorije, kao i pomeranje granica svjetskog tenisa. Izjavio je da će dati sve od sebe da ovo finale US Opena bude drugačije nego prije dvije godine, kada je Medvedev napravio trijumf nad Srbinom.

"Solidno. Slemovi su mi uvijek bili najviši prioritet u rasporedu i kada gledamo u kom dijelu sezone želim da igram najbolje. Gledali smo da imam raznovrsnost u igri da bih mogao na svakom slemu da dam doprinos u smislu maksimalnog. Da mogu da se borim za titulu. U tom kontekstu me ne iznenađuje, znam koliko sam se posvetio tome da igram najbolji tenis na slemovima. Da li sam planirao 36 slemova? Ne.Sanjao sam kao klinac da budem prvi i da osvojim Vimbldon, poslije toga sam imao drugačije vizije, raslo je to sa vremenom. Nalazim se u jedinstvenoj istorijskoj poziciji da oborim rekorde koji su za mnoge bili neoborivi, poput nedjelja na prvom mjestu, slemovi i ostalo. Guram, pravim svoju istoriju. Nadal se vraća dogodine, tu je, trudiću se da iskoristim svaku šansu za titulu na slemu. Igram dalje. Ne znam koliko će to da traje, dokle god sam na ovom nivou, ne razmišljam o prestanku. Dobro se osjećam, imam podršku ljudi, organizovan život i mogućnost da se bavim tenisom na najvišem nivou. Svjestan sam brojki, naučio sam lekciju od prije dvije godine kada sam išao po zlatni slem. Dopustio sam da to preovlada, nisam se osjećao svojim, potrudiću se da sada bude drugačije. US open finala nisu bila dobra kao ostala finala, trudiću se da ispravim to", rekao je Novak.

Svjestan koliko Medvdevu prija teren u Njujorku i kakve partije pruža Rus na US Openu, Đoković je spreman za duel koji svi željno iščekuju.

"Malo je i zapostavljen ove godine zbog tih mečeva sa Alkarazom, igra na izuzetnom nivou, osvojio je Masters na šljaci, napreduje. Specijalista je za beton, dobro poznajem njegovu igru, dobio me je ovdje prije dvije godine, znam kako voli da igra. Najkonstantiji po rezultatima ovdje. Nešto mu ovdje jako odgovara. Ima izuzetan servis, precizan, voli da uvede igrača u svoj ritam, zato je bitno da to ne dozvoliš. Obojica su izvanredni igrači", zaključio je najbolji srpski teniser Novak Đoković.