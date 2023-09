Đokovića dugo neće skinuti sa prvog mjesta! Alkarazu se istopila razlika, evo kolika će biti ako Nole osvoji US Open

Đokoviću treba vrlo malo da se vrati na sam vrh liste svjetskog tenisa.

Srpski teniser Novak Đoković u nedjelju od 22 časa sastaje se sa ruskim teniserom Danilom Medvedevom u finalu US Opena. Ishod meča mogao bi da donese drastične promjene na svjetskoj ATP listi za našeg tenisera.

Karlos Alkaraz neće odbraniti titulu nakon što je izgubio je meč protiv Medvedeva u četiri seta (7:6, 6:1, 3:6, 6:3). Nakon duge i teške borbe, Španac je ostao tako ne samo bez finala, nego i bez 1.280 bodova, a još od prvog kola turnira bilo je jasno da će od idućeg ponedjeljka pasti na drugo mjesto ATP liste.

Đoković je ulaskom u finale obezbijedio najmanje novih 1.200 bodova, a eventualnom pobjedom došao bi do maksimalnih 2.000 bodova. U slučaju poraza u finalu, srpski teniser bi bježao Alkarazu 2.460 bodova, a ukoliko bi Novak obezbijedio 24. grend slem titulu, tada bi razlika između njega i Alakaraza skočila na vrtoglavnih 3.260 bodova.





Danil Medvedev ostaje treći reket svijeta, međutim i on ima veliki motiv za pobjedu. Medvedev je već jednom slavio u Njujorku 2021. godine i to kada je došao do do sada jedine grend slem titule protiv najboljeg srpskog tenisera rezultatom 3:0 (6:4, 6:4, 6:4). Borba je trajala nešto više od dva sata i Novak je na tom susretu bio potpuno isrcpljen, pošto ga je savladao pritisak da mora da dođe do kalendarskog slema.