NOVAK ĐOKOVIĆ IGRA FINALE US OPENA! Kad počinje, gdje je prenos i zašto mora da se osveti Rusu?

Najbolji teniser svih vremena i najbolji srpski sportista opet na korak od istorije.

Novak Đoković je, ne računajući meč protiv zemljaka Lasla Đerea, počistio konkurenciju na ovogodišnjem US openu - čak ni američki teniseri Tejlor Fric i Ben Šelton, koji su igrali uz podršku navijača, nisu uspjeli da mu budu težak zalogaj u Njujorku. Mladog Amerikanca čak je i pecnuo na kraju meča, pa na konferenciji objašnjavao zašto mu je spustio slušalicu, kada ga u tri seta razbio tokom polufinala grend slema.

Bila je to pobjeda koja je Novaka Đokovića odvela u 36. grend slem finale, pa će čitava Srbija u nedjelju uveče pratiti još jedan meč u kojem najbolji teniser u istoriji ide ka novim rekordima. Novak Đoković ima priliku da stigne do 24. grend slem trofeja u karijeri, čime bi se "odlijepio" od Serene Vilijams i sustigao Margaret Kort, rekorderku koja nije sve svoje trofeje osvojila u "Open eri".

Bilo kako bilo, Novak Đoković nema namjeru da se zaustavi na 23 grend slem titule. Kao što svojevremeno nije ni kada je oborio rekorde Rodžera Federera ili Štefi Graf po broju nedjelja na ATP listi. Sada u Njujorku pravi razliku u odnosu na eliminisanog Karlosa Alkaraza, u ponedjeljak počinje 390. nedjelju na čelu ATP liste i uopšte ne djeluje nerealno da uskoro stigne do 400! Prije toga, bodovi sa grend slema...

KAD SE IGRA?

Termin nije idealan za ljubitelje tenisa u Srbiji, ali šta smo sve pregurali tokom ovogodišnjeg US opena, nije ni tako loše! Sjetimo se da je prvi meč na turniru Novak igrao baš rano ujutru po srpskom, odnosno kasno noću po američkom vremenu, pa 22:00 uopšte ne djeluju loše.

Nakon što dva sata prije ponoći izađu na teren, Novak Đoković i Danil Medvedev će pozdraviti publiku, odlučivati ko prvi servira i kratko se zagrijati, pa je realno da susret dvojice najboljih igrača na betonu počne nekih petnaestak minuta kasnije nego što piše u zvaničnom programu. Svakako nismo planirali da spavamo, gledaćemo kad god bude!

KO PRENOSI MEČ?

Finalni susret US opena za 2023. godinu u direktnom prenosu možete pratiti na programima "Eurosporta", dok ćete tekstualni prenos susreta imati priliku da čitate na MONDU! Prenijećemo vam sve najbitnije detalje sa betona u Njujorku, u pravom trenutku, a vama ćemo prepustiti samo da navijate za najboljeg srpskog sportistu.

OSVETA ZA BOLAN PORAZ!

Kada se na terenu pojave Novak Đoković i Danil Medvedev, šta vam prvo padne na pamet? Vjerovatno je uvijek odgovor finale US opena iz 2021. godine! Tada su se srpski i ruski teniser sastali u posljednjem grend slem meču za tu sezonu, a Novaku je bilo izuzetno bitno da stigne do pobjede. Do tog trenutka imao je impresivan niz pobjeda na grend slemovima jer je osvojio Australijan open, Rolan Garos i Vimbldon u istoj sezoni, ali...

Protiv Danila Medvedeva nije mogao tog dana! Ruski teniser igrao je kao u transu, ostvario je pobjedu maksimalnim rezultatom i stigao do svoje prve - za sada i jedine - grend slem titule. Svjestan je Danil da mu je to najveća pobjeda u karijeri, pa iako u međusobnom skoru ima lošiji učinak od Novaka (9-5 za Srbina), pomenuo je njujorški trijumf i nakon što je izbacio Alkaraza!

