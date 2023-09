Novak "bacio rukavicu" Nadalu i Federeru

Novak Đoković je kazao šta mu je najvažnije u ovoj fazi karijere i između redova je svima dokazao da je veći od Rodžera Federera i Rafaela Nadala.

Izvor: YouTube/ESPN/Screenshot

Novak Đoković je najbolji teniser svih vremena i oko toga ne bi smjela da postoji dilema pošto su baš sve brojke na njegovoj strani, iako uvijek postoje oni koji "izmišljaju" nove rekorde koje bi trebalo da obori, dok iste nisu prepreke nisu već postavljali Rodžeru Federeru i Rafaelu Nadalu. Jasno je da postoje oni koje Đoković ni sa čim ne može da uvjeri da je najveći teniser svih vremena i uvijek će njima bliži srcu Švajcarac ili Španac, pa zbog toga i Nole izbjegava da govori na ovu temu i trudi se da bude pun poštovanja prema svojim rivalima.

Ipak, u intervjuu za ESPN, koji ga je već u međuvremenu "pecnuo" da mu se sljedeće godine sprema krah, Novak Đoković je "bacio rukavicu u lice" Federeru i Nadalu između redova potvrdivši da za sebe zaista misli da je najveći svih vremena, što uopšte i nije sporno. To se može naslutiti iz Novakovog odgovora na pitanje na koji je rekord posebno ponosan...

Đoković je uzdahnuo, zamislio se, a onda govorio o dva najvažnija rekorda koja "drži" i koja jasno govore ko je najveći teniser svih vremena: "Po mom mišljenju, i vjerujem da će se većina složiti sa tim, postoje dvije stvari koje smatramo najvećim uspjesima u našem sportu. To su ko osvoji najveći broj grend slem titula i ko je najduže broj jedan na ATP listi", kazao je Đoković koji je godinama radio da bi sa trona prvo "skinuo" Federa i Nadala.

"Mislim da je teško reći koja od te dvije stvari mi više znači, ali u ovom trenutku se više kod mene vodi briga o broju grend slemova. Već sam oborio rekord po broju nedjelja i da biste bili stalno prvi morate da igrate više turnira, što ne radim kao nekada. Sve je posvećeno broju grend slemova i radim na tome da svoj najbolji tenis odigram na grend slemovima. Da mi je neko rekao na početku godine da ću osvojiti tri od četiri grend slema i igrati još finale na Vimbldonu, potpisao bih. I potpisao bih i za sljedeću godinu isti scenario. Idem samo napred", naglasio je Đoković.

Novak Đoković gostovao na ESPN. Izvor: Youtube/ESPN

Podsjetimo, Novak Đoković je osvojio 24 grend slema, Rafael Nadal ima 22, a Rodžer Federer 20. Takođe, Novak Đoković će do 6. novembra sigurno biti prvi na ATP listi i 397. nedjelja, što je daleko više od Federera (310) i Nadala (209), a ne bi trebalo da se zaboravi ni da ima bolji međusobni skor od svojih najvećih rivala.

"Da li sam najveći sportista svih vremena? Ostavljam to vama i drugima da procjene, da li zaslužujem da budem dio te diskusije. Činjenica je jedna, da nisam iz Srbije, prije mnogo godina bih bio dignut u nebesa na sportskom, internacionalnom nivou. Posebno u Zapadnom svijetu. To je dio mog životnog putovanja, zahvalan sam što sam iz Srbije, daje mi snagu i vjeru i time je sve još slađe i ljepše i još više me ispunjava. Vi pišite ono što mislite...", nasmijao se Novak Đoković na konferenciji za medije koja je održana poslije intervjua za ESPN.

