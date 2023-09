Sportski komentator Darko Plavšić prokomentarisao doček koji je organizovan u Beogradu, a na kojem je Novak Đoković pustio suzu.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Jedan od najemotivnijih događaja za srpski sport u ovoj godini, ali i ne samo u njoj, bio je izlazak na balkon Skupštine Beograda zlatnih basketaša, srebrnih košarkaša i Novaka Đokovića! Najbolji teniser svih vremena pojavio se u rodnom gradu samo nekoliko dana nakon što je osvojio US open i rekordnu 24. grend slem titulu, a pred svojim narodom zaplakao je kao nikada u karijeri.

Te suze i dalje su tema u Srbiji, a detalja sa balkona prisjetio se i komentator "Sport kluba" Darko Plavšić, koji je pratio uspjehe srpskih košarkaša u Manili. Gostujući u podkastu bivšeg košarkaša Mileta Ilića Plavšić je govorio o Novakovim suzama, emocijama koje su one izazvale, ali i osećaju koji je Đoković imao priliku da doživi kao retko kada u karijeri. Pogledajte slike sa dočeka:

Vidi opis "Novak nikada nije toliko plakao!" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 12 12 / 12 AD

"Ovaj balkon je bio, još sa Novakom... Novak se nikada nije toliko rasplakao! Možda kad je Melburn osvojio sad ovo kad se vratio pa kao izgnanik i povratnik. Ali ovo su druge, možda ili bar podjednake suze kao te iz Melburna. Dobrim dijelom su prouzrokovane time što je bio okružen košarkašima i što on iskreno zna koliko im on daje podršku i koliko oni njemu daju podršku. Taj Novak je odrastao gledajući košarkaške uspjehe! Nije odrastao gledajući teniske uspjehe, uz dužno poštovanje ostalih tenisera, tih Novakovih preteča, da tako kažem. I sve je to izbilo iz njega! Novak je navikao da ga 20.000 ljudi, ne mogu da kažem mrzi, ali da navija protiv njega. E, ovde je bilo 20.000 ljudi koji su svi njegovi! I to kada je Novak počeo da plače... Baš je bilo... Ufff!", ispričao je Darko Plavšić u podkastu "Jao Mile", kod nekadašnjeg srpskog reprezentativca Mileta Ilića.

Podsjećamo, Novak Đoković je pravo iz Njujorka doletio na doček i pojavio se kao gost iznenađenja pred okupljenim navijačima. Već narednih dana igrao je za Srbiju u Dejvis kupu - nakon što je čitav narod oduševio suzama, skandiranjem Boriši Simaniću i porukom o tome zašto su Srbi jedinstveni!

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!