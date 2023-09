Hoće li Novak dobiti stadion sa svojim imenom u Australiji?

Novak Đoković po svemu sudeći neće dobiti stadion sa svojim imenom u Melburnu...

Izvor: Profimedia

Novak Đoković ima 24 grend slem titule i po tome se izjednačio sa bivšom australijskom teniserkom Margaret Kort. Po njoj jedan od stadiona na Australijan openu nosi ime. S obzirom na te brojke i činjenicu da je Srbin 10 puta podizao pehar u Melburnu navijači su se pitali da li bi možda mogao i jedan od stadiona da nosi ime po njemu.

Direktor turnira Kreg Tajli pričao je baš na tu temu i djeluje da su male šanse da se to dogodi. S obzirom na to ko odlučuje i kakav tretman je imao od političara koji su ga deportovali... "Imenovanje takvih stvari nije moja odluka niti našeg saveza. Ljudi ne shvataju da su Rolan Garos, Vimbldon i US open u vlasništvu terena na kom se igraju turniri. Mi terene iznajmljujemo. Vlada Viktorije je vlasnik i mi imamo sreću da oni ulažu i investiraju", rekao je Tajli za "Rokenrol tenis podkast".

Objasnio je kako to funkcioniše. "U septembru počinju pripreme, useljavanje je u decembru, sredinom februara se iseljavamo i tokom godine se tu održavaju razne druge manifestacije, koncerti i silčno, teniskih terena više nema. Voljeli bismo da ih posjedujemo, jer bismo tako imali više kreativnost za organizaciju teniskih događaja i tokom godine.

Za razliku od političara koji su bili više nego srećni da deportuju Novaka, Kreg je bio jedan od onih koji ga je podržavao tokom celog haosa. "Naš turnir je drugačiji od ostalih, za imenovanje arene, stadiona i slično pita se i Vlada. Svakako bih podržao da se Novaku na neki način oda priznanje za sve što je uradio u Australiji", zaključio je Tajli.