Novak Đoković igrao golf u Rimu i imitirao Kristijana Ronalda (VIDEO)

Novak Đoković napravio spektakularni potez na takmičenju u golfu u Rimu.

Novak Đoković u Rimu se takmiči u golfu i odličan je! Nole je pokazao da i te kako zna da udara lopticu palicom, a ne samo reketom, a svi prisutni bili su oduševljeni njegovim udarcem. "To je sportska veličina", uzviknuo je komentator dok je Novak raširenih ruku pratio svoj sjajan potez. Proslavio ga je u stilu Kristijana Ronalda, uzviknuvši njegovo "Siuuu". Pogledajte kako to radi Đoković - vidi se i let loptice.