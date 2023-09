Novak Đoković i Karlos Alkaraz u trci za nagradu za najboljeg tenisera godine

Novak Đoković i Karlos Alaraz imaju priliku da postanu najbolji teniseri u godini.

Izvor: Profimedia

Tokom cijele godine imali smo priliku da vidimo veliku borbu dva velika rivala - Novaka Đokovića i Karlosa Alkaraza. Oni su se stalno smjenjivai na poziciji broj 1. Onaj ko želi nagadu za najboljeg tenisera godine mora da bude bolji u još jednom parametru.

Za osvajanje ove prestižne nagrade nije bitna ATP lista nego pozicija na ATP trci, što bi značilo da je bitna brojka broj osvojenih bodova u jednoj kalendarskoj godini. U odnosu na ATP listu tu nema oduzimanja bodava, već samo dodavanja poena za svaku pobjedu. Novak je trenutno u povlašćenom položaju sa brojem ostvarenih bodova.

Srpski as će izgubiti bodove za titulu u Astani (500) i titulu u Tel Avivu (250), pa bi izvjesno mogao da ostane bez prvog mjesta na ATP listi, ali sve zavisi od njegovih rezultata. Ove kalendarske godine osvojio je 8.945 bodova (od toga čak 7.200 sa grend slem turnira), a rival Karlos Alkaraz dostigao je 8.175. S obzirom da je razlika između tenisera mala (770 poena) Španac bi vrlo brzo mogao da stigne Srbina.

Novak je na pauzi do mastersa u Parizu koji je na programu do 30. oktobra do 5. novembra a Alkaraz će u tom periodu učestvovati na dva turnira iz serije 500 (Peking i Bazel), te masters u Šangaju.

To znači da bi Alkaraz mogao da osvoji još 2.000 ATP poena u slučaju da osvoji sva tri turnira, pa će Novak morati da odigra sjajne partije u Parizu kako bi zadržao prednost uoči završnog mastersa u Torinu. "Naravno da mi je to cilj. Kao što sam rekao nekoliko puta imamo tu divnu bitku za mjesto broj jedan, posebno posle sjajnog izdanja Novaka na američkoj turneji“, kazao je Alkaraz.

Mladi Španac želi da završi sezonu kao šampion svijeta i ima zactrane ciljeve, međutim sada je daleko od preuzimanja prvog mjesta. "Trenutno je Novak broj jedan, tako da sam ovdje u Peking došao sa dodatnom motivacijom da ga prestignem u ATP trci i kasnije na listi. To mi je u glavi svaki put kada treniram, mislim o tome na svakom turniru. Nije obavezno da se vratim na prvo mjesto, ali moramo postaviti sebi neke ciljeve u godini. Za mene, prvo mjesto je jedan od glavnih ciljeva, tako da na velikim turnirima idem na to, da budem blizu njega i da se vratim na čelo“, dodao je španski teniser.

Sa druge strane srpski teniser ima druge prioritete, ali i on zna kako može da bude prvi na obje liste. Potrebno je da osvoji i Pariz i Torino. Očekuje nas zanimljiva završnica sezone..