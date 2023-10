Rukometnom savezu Republike Srpske zabranjen prolaz i parking do kancelarije

Rukometni savez Republike Srpske optužio je preduzeće Krajina osiguranje da je zaposlenima, ali i ostalim stanarima zgrade u Banjaluci oduzeo pravo korištenja prilaznog puta i parkinga.

Saopštenje RS RS pod naslovom "Udar na Rukometni savez RS i sport" prenosimo u cjelosti.

"Preduzeće Krajina osiguranje čije se sjedište nalazi u Banjaluci sa direktorom Milom Janjićem na čelu ne odustaje od namjere da oduzme pravo korištenja prilaznog puta Rukometnom savezu Republike Srpske kao i stanarima zgrade u Ulici Braće Pantića 4/2. Potvrda toga jeste činjenica da su u međuvremenu postavili saobraćajni znak na kojem je istaknuto zabranjeno parkiranje kao i prolazak, odnosno da je prostor rezervisan isključivo za vozila Krajina osiguranja.

Tužno, da tužnije ne može da bude i da čovjek ne povjeruje kako je nekom palo napamet da povuče ovakav potez.

Podsjećanja radi opština Banjaluka je 1954. godine dodijelila parcelu tadašnjem preduzeću pod imenom ZOIL. Punih sedam godina nije se na tom dijelu ništa gradilo, odnosno sve do 1961. godine kada je jedna parcela ostala na korištenju preduzeću ZOIL koji danas nosi ime Krajina osiguranje, dok je druga parcela data ZIBL-u koji je na toj parceli izgradio stambeni objekat.

Ono što treba naglasiti, a to je, da su pravo korištenja puta dobili kako stanari koji živi u pomenutoj gradi, isto tako su to pravo dobili uposlenici tadašnje SOFK-e, što to pravo sada zakonski koriste zaposleni u Rukometnom savezu Republike Srpske.

Nažalost ovo kao da ne dodiruje rukovodstvo Krajina osiguranja koje je na kraju postavljanjem saobraćajnog znaka ima namjeru da svima zabrani prolazak i ujedno parkiranje. Naravno o svemu ovom obavijestili Komunalnu policiju Grada Banjaluka, a o ovoj negativnoj pojavi ovim putem želimo da upoznamo i kompletnu javnost ne samo Banjaluke već i cijele Republike Srpske.

Smatramo da je ovo još jedan udar na sport i sve one koji se bave rukometom ili bilo kojim drugim sportom, ali i na mladi uzrast koji već sada imaju namjeru da krenu da se vave sportskim aktivnostima.

Iskreno se nadamo da ovaj otimački pokušaj ljudi iz Krajina osiguranje neće proći, za dobrobit sporta i samih sportista", navedeno je u saopštenju RS RS.