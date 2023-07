Zašto preskaču Rukometni savez Republike Srpske? To je nedopustivo i nekorektno!

Predsjednik Rukometnog saveza Republike Srpske Marinko Umičević u saopštenju istakao da se prema toj organizaciji nekorektno ponijelo Ministarstvo za dijasporu RS.

Izvor: MONDO/Nebojša Šatara

Saopštenje iz RS RS, koje je potpisao Marinko Umičević prenosimo u cjelosti.

"Dana 22. jula tekuće godine saznao sam iz novina da su djeca iz Republike Srpske bili gosti rukometnog kampa u Knjaževcu, gdje je učestvovalo preko 70 mališana iz Nevesinja, Istočnog Sarajeva, Zvornika, Bijeljine, Brčkog, Broda, Prijedora i Novog Grada. Nama je drago da djeca iz Republike Srpsku idu na te kampove, i sve je to u duhu razvoja i popularizacije rukometnog sporta, ali po meni takve stvari i organizacija djece iz Republike Srpske treba ići preko Rukometnog saveza Republike Srpske.

Ne znam zašto je Ministarstvo za dijasporu Republike Srpske, kao organizator kampa, zadužilo za to gospodina Ratka Nikolića da bi potom on zadužio pojedince iz Republike Srpske da biraju djecu. To je sasvim nekorektno i nedopustivo i mi se ne slažemo s tim i sa takvim načinom rada.

Vidim da je iz Brčkog gospođica Zvjezdana Nedić bila zadužena da ona bira koga ona hoće, a ne po kriterijumu koje već postoji i gdje bi selektori tih generacija odabrali djecu koja će biti učesnici kampa. Ponavljam ovo je za nas neprihvatljivo i uputićemo zvaničan dopis Vladi Srbije da je ovo nedopustivo i da mi ne prihvatamo ovakakav način rada.

Rukometni savez Republike Srpske ima svoje organe, ima komisiju za Omladinska takmičenja, ima selektore koji su zaduženi za takve organizacije. Oni su nedavno vodili djecu u Trebinje na kamp u okviru „Ljetne škole sporta“ kojeg organizuje Ministarstvo porodice, omladine i sporta Republike Srpske, dok se ujedno spremamo za učešće na predstojećem kampu pod nazivom „Srbija te zove“ koji se održava u Beogradu i slično", navedeno je u Umičevićevom saopštenju.