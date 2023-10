Drama Spkinje u Izraelu - "Bila sam pod zemljom i uplašena!"

Srpska rukometašica Teodora Petković nalazila se među putnicima koje je avion "Air Serbia" izvukao iz Izraela.

Izvor: Youtube/ TV ZONA PLUS (HD) - ZVANIČNI KANAL/printscreen

Napad jedinica Hamasa na Izrael i odgovor vojske IDF bombardovanjem Gaze i okolnih teritorija napravio je haos na Bliskom istoku. Trenutno bukti rat između Izraela i Palestine, a u centru dešavanja našlo se i nekoliko srpskih sportista, kojima nije bilo nimalo prijatno. Među onima koji su morali hitno da napuste ratom zahvaćeno područje je i rukometašica Teodora Petković iz Niša, dugogodišnja igračica Naise.

Djevojka koja igra na poziciji levog beka preselila se prethodnog ljeta u Izrael gde nastupa za Holon Juvalim, ali je sada pitanje kada će moći da se vrati u klub. Sva sportska takmičenja su prekinuta, a Teodora je proživjela veoma stresne trenutke - sirene, bombardovanja, sklonište iz kojeg nije mogla da se javi najbližima...

"Ovo je trebalo da bude moja druga sezona u Izraelu. Sva sreća da sam promijenila mjesto boravka prošle godine jer je upravo to područje gdje sam bila graaitirano. Bila sam uplašena. U trenutku sirena bila sam u stanu sa momkom i na sreću zajedno smo bili u tome i mnogo mi je pomogao da prebrodimo sve, spavali smo na smjenu, sa jednim okom otvorenim", ispričala je Teodora, a zatim otkrila još detalja: "Bili smo u skloništu vrlo brzo, svi su bili uplašeni, niko nije mogao da me dobije jer smo bili nekoliko metara pod zemljom. Svi su još potrešeni i u šoku i brinuli za mene."

Srpska rukometašica. Izvor: Youtube/ TV ZONA PLUS (HD) - ZVANIČNI KANAL

Saznala je za let za Srbiju kasno, ali je nekako uspjela da se organizuje. "Imala sam jako malo vremena da se spremim, jer sam kasno saznala za let. Žurila sam, a kada sam došla na aerodrom tamo je bila ogromna gužva. Bilo je još nekih pola sata do ukrcavanja i do posljednjeg momenta nisam znala da li će biti mjesta za mene", ispričala je Teodora, koja će u narednom periodu trenirati sa ekipom Naise, kako bi bila spremna za nastavak karijere.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!