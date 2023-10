Radnik iz Bijeljine ide na megdan Partizanu i Olimpijakosu: Ako nema gladi za uspjehom, ne treba ni izlaziti na teren!

Šampiona BiH u odbojci očekuje kvalifikacioni turnir za Ligu šampiona, koji će biti održan u Beogradu. Rivali Bijeljincima biće šampion Srbije 24. oktobra i najbolja ekipa Grčke dan kasnije. Za MONDO o nastupu u Evropi govori Vladimir Milićević, trener OK Radnika.

Bijeljinski Radnik drugi put nastupiće u Evropi, ali ove sezone igraće premijerno u kvalifikacijama za Ligu šampiona.

Nakon prošlogodišnjeg uspjeha i osvojena tri domaća trofeja, tim iz Bijeljine imaće privilegiju da učestvuje u kvalifikacijama za najjače evropsko klupsko takmičenje, ali tamo neće imati nimalo lak zadatak.

Tim Vladimira Milićevića na kvalfikacionom turniru od 24. do 26. oktobra u Beogradu odmjeriće snage sa šampiona Srbije i Grčke, a nema sumnje da Partizan i Olimpijakos ove duele dočekuju kao apsolutni favoriti.

RADNIK - TROFEJI: Premijer liga BiH (1 - 2023),

Kup BiH (1 - 2023),

Prva liga Republike Srpske (4 - 2002, 2005, 2013, 2021),

Kup Republike Srpske (3 - 2002, 2022, 2023).

Domaćin turnira biće Partizan, sa kojim će Radnik 24. oktobra igrati prvi meč. Dan kasnije aktuelni šampion CEV Čelendž kupa Olimpijakos odmjeriće snage sa Bijeljincima, dok će 26. oktobra igrati Partizan i Olimpijakos. Svi mečevi počinju u 18 časova. Dva prvoplasirana tima plasiraće se u drugo kolo kvalifikacija, a posljednjeplasirani će evropski put nastaviti u CEV kupu.

Trener Radnika u razgovoru za MONDO istakao je da njegova ekipa nije imala sreće na žrijebu, ali je naglasio da će, s druge strane, imati privilegiju da dijele teren sa takvim velikanima.

"Imali smo izuzetno težak žrijeb, ali drago nam je što ćemo igrati sa šampionima Srbije i Grčke. Ipak, ostaje velika žal što ne možemo da ih ugostimo u Bijeljini, jer smo sigurni da bi sala bila prepuna i da bi bio pravi spektakl. Kada to stavimo po strani, kada gledamo samo sportske motive, potrudićemo se da protiv Partizana i Olimpijakosa damo svoj maksimum. Skautirali smo protivnike, više Partizan nego Olimpijakos, jer jednostavno oni su nam po kvalitetu približniji. Ne nadamo se nečemu specijalnom - ovo treba da bude poklon igračima za osvojenu titulu u prethodnoj sezoni. Žao nam je što nismo u nekoj drugoj grupi gdje bismo imali neke šanse da prođemo dalje, ali tako je kako je. Sigurno da ćemo steći ogromno iskustvo i potrudićemo se, posebno u prvoj utakmici protiv Partizana, da pokažemo sav svoj kvalitet i ako nam se ukaže prilika za nešto, da probamo da je iskoristimo", svjestan je trener Radnika da su izuzetno male šanse da se odigraju ravnopravni mečevi sa mnogo iskusnijim, kvalitetnijim i bogatijim ekipama.

Nisu klubovi iz BiH imali nekog posebnog uspjeha na međunarodnoj sceni, pa je teško očekivati da igrači iz Bijeljine naprave neko iznenađenje, prije svega što je u kvalifikacijama za Ligu šampiona konkurencija paklena.

"Kada se pogleda realno stanje stvari - nemamo se čemu nadati. Međutim, pokušavamo da izađemo iz nekog šablona i kao klub smo postavili zadatak i cilj da iz godine u godinu napredujemo. Nadamo se da ćemo ove godine biti bolji nego prošle, a one tamo godine opet bolji u odnosu na prethodnu. Tako gledamo na ove utakmice u Evropi. Pokušaćemo da se predstavimo u najboljem svjetlu i pomrsimo račune favoritima. Naravno, biće teško. Realno kada gledamo, možda i neostvarivo, ali sportski je nadati se. Ako nemate glad za uspjehom i nadu, onda ni ne treba izlaziti na sportsko borilište", poručio je nekada najbolji odbojkaš Republike Srpske.

Svoju šansu Semberci vide u meču sa "crno-bijelim", dok je velikan iz Pireja ipak preveliki zalogaj za razmišljanje o nekom eventualnom iznenađenju.

PARTIZAN - TROFEJI: Prvenstvo Jugoslavije (10),

Prvenstvo Srbije (2),

Kup Jugoslavije (7).

Kup Srbije (2),

Superkup Srbije (1).

"Partizan je malo promijenio ekipu u odnosu na prošlu sezonu, mijenjali smo i mi, ali početak je sezone, još su sastavi neuigrani i sve je moguće. Igramo i na tu kartu, pa zašto ne bismo napravili iznenađenje. Oni su apsolutni favoriti, ali mi se nadamo. Dokle god se igra, možemo se barem nadati", kaže naš sagovornik.

Ukoliko Radnik i ne bude imao uspjeha u kvalifikacijama za Ligu šampiona, dobra stvar je što će nastaviti takmičenje u Evropi, u okviru CEV kupa. Ipak, ni ove mečeve neće moći da igra u Bijeljini, a poznato je da bi mu u 1/16 finala ovog takmičenja protivnik mogao biti pobjednik duela Karur Gent (Belgija) - Kladno (Češka).

"Veliki problem je opet taj što nemamo mogućnost da igramo u Bijeljini, jer nijedna naša dvorana ne ispunjava uslove da bismo mogli da igramo CEV kup. Pred domaćom publikom tek bismo mogli da igramo CEV Čelendž kup, tako da je to otežavajuća okolnost. Ali, da ne gledamo toliko daleko. Mnogo nam je gust raspored, imamo i prvenstvo i Kup Republike Srpske između tih utakmica, pa ćemo se tek onda fokusirati na mečeve u CEV kupu ako do njih dođe. Nismo još ispali od Partizana i Olimpijakosa, pa da ne budem pesimista i već sada razmišljam o tim protivnicima iz Češke i Belgije. O tome ćemo kada prođe turnir Lige šampiona u Beogradu", dodao je Milićević.

Upravo je u CEV Čelendž kupu Radnik imao premijerni nastup u Evropi. U sezoni 2018/19, nakon osvojenog drugog mjesta u Premijer ligi BiH, Bijeljinci su za rivala na međunarodnoj sceni imali Crvenu zvezdu. Beogradski "crveno-bijeli" tada su bili bolji u oba meča rezultatom 3:0. Doživio je Radnik domaći poraz u Bijeljini 0:3 (27:25, 25:18, 25:19), a zatim je identičnim rezultatom poražen u revanšu u Beogradu (17: 25, 17:25, 18:25).

Pet godina kasnije, u timu Radnika samo je samo jedan odbojkaš koji je tada nastupao protiv Beograđana - kapiten Dušan Perišić.

OLIMPIJAKOS - TROFEJI: Prvenstvo Grčke (31),

Kup Grčke (16),

Liga kup Gčrke (6),

Superkup Grčke (2),

CEV Kup pobjednika kupova (2)

CEV Čelendž kup(1)

"Kad vratim film, ja sam tada 'friško' bio trener, prvi put, i mislim da je samo jedan igrač iz te postave aktivan, i to kapiten Dušan Perišić. Ostatak čine igrači koji su u međuvremenu stasali iz naše omladinske škole ili su došli na studije, te su namjenski dovedeni kao pojačanja. Što se toga tiče, nemamo puno iskustva, ali ima par momaka koji su igrali u inostranstvu i koji imaju iskustvo igranja utakmica sa jačim protivnicima. Motiva sigurno neće nedostajati. Pitanje je kako ćemo taj motiv da pretvorimo - u pozitivno, ili negativno - da li će momci blokirati ili ne. Ali to je do nas u stručnom štabu da ih pripremimo da daju sve od sebe i pokažu zašto su u ekipi koja je šampion BiH i pretenduje da ponovo istoriju od prošle sezone, kada smo osvojili Kup Republike Srpske, Kup BiH i Premijer ligu BiH."

Iza odbojkaša iz Bijeljine je trostruka kruna, koju žele da odbrane i ove godine.

"Mi se nadamo. Prošle godine, na početku sezone, nismo očekivali da će to tako da se desi. Međutim, sada smo godinu dana stariji i iskusniji i znamo da će svi da kidišu na nas, s obzirom na to da smo šampioni. U pripremnom periodu spremali smo se zaista dobro za sva iskušenja koja nas očekuju, jer imamo izuzetno zgusnut raspored srijeda-subota sve do kraja novembra i valja to sve izdržati. Zato smo i doveli nekoliko pojačanja i, po meni, imamo zaista dobru ekipu koju treba uklopiti. Još uvijek to nije ono čemu se nadamo što se tiče uigranosti, ali nadamo se da će iz utakmice u utakmicu ekipa rasti i da će sve biti bolje i bolje. Najvažnije je da nas zaobiđu povrede, prehlade i bolesti, koje su nas zadesile u prvom kolu", rekao je Milićević, podsjetivši na probleme pred prvo kolo domaćeg prvenstva, kada nije mogao da računa na veliki broj igrača, što je bio jedan od razloga poraza od Domaljevca.

Trenutno stanje je mnogo bolje.

"Osim sitnih problema, nemamo otežavajućih faktora. Svi su pregrmjeli taj stomačni virus, koji nam je zadavao mnogo muka. Sada tu na redu neka prehladica, ima nekih blažih simptoma, ali nadamo se da će svi biti spremni za predstojeća iskušenja u Premijer ligi i Ligi šampiona", ističe trener bijeljinskih "plavih".

OK Radnik Bijeljina - šampiona BiH za sezonu 2022/23.

"Pomeo" je Radnik prošle sezone konkurenciju u domaćim takmičenjima, stigao do prve titule šampiona BiH, a Milićević ističe da će vjerovatno i ove sezone konkurenti za najviši plasman biti isti.

"U samom vrhu, kao i prethodne sezone, tu je ekipa Domaljevca, koja nas je savladala na premijeri nove sezone. Tu je i Kakanj, koji se pojačao u odnosu na prošlu sezonu. Zadržali su tim iz prošle sezone i doveli još neke nove igrače, a po meni je tu i Napredak, kao i par ekipa koje bi mogle da iskoče. Mada mislim da se sa ovim završava krug ekipa koje su favoriti za najviši plasman i trofeje."

Ostale ekipe, tvrdi Milivić, teško da se mogu priključiti borbi za vrh tabele.

"Mislim da je kvalitet isti kao prethodne sezone. Prvih nekoliko ekipa su možda za nijansu kvalitetnije nego ranije, dok su ostali tu negdje. Rekao bih da iz godine u godinu kvalitet u našoj ligi opada. Na globalnom nivou je problem sa mlađim kategorijama kada je u pitanju muška odbojka, ne i ženska. Iz tog razloga je i kod nas problem. Navešću ekipu Borca, koja je veoma mlada. Vjerujem da će imati mnogo oscilacija - kod njih se može desiti da budu u gornjem dijelu tabele, isto tako i u donjem i bore se za opstanak, a slično je i sa ostalim ekipama u ligi koje nisu u vrhu", zaključio je trener Radnika.

