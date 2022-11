Sedam finala - nula titula! Banjaluka opet bez trojefa u Kupu RS: Radnik bolji od Borca, pehar ide u Bijeljinu

Nakon BL-Voleja, u finalu Kupa Republike Srpske poraženi su i odbojkaši Borca.

Izvor: Promo/OK Radnik Bijeljina

Sedam finala - nula trofeja! Ovo je bilans banjalučkih odbojkaša i odbojkašica u Kupu Republike Srpske.

Nakon odbojkašica BL-Voleja, koje su juče poražene od Bimal-Jedinstva (0:3), u meču za trofej u muškoj konkurenciji poklekli su i odbojkaši Borca. U duelu sa Radnikom iz Bijeljine, uprkos činjenici da su poveli 1:0 u sezovima, nisu imali snage da dođu do slavlja.

BORAC - RADNIK 1:3 (25:19, 21:25, 18:25, 23:25)

Radnik je nakon 20 godina stigao do pehara, svog drugog u najmasovnijem odbojkaškom takmičenju Srpske, dok Banjalučani ni u četvrtom finalu nisu mogli do pobjede. Računajući i tri finala odbojkašica BL-Voleja, to je ukupno sedam finala za Banjalučane i Banjalučanke u kojima su poraženi.

Tim iz Bijeljine na putu ka trofeju eliminisao je u četvrtfinalu Modriču 3:0, istim rezultatom u polufinalu je porazio Gacko, te sada Borac rezultatom 3:1.

Nikola Drljić iz tima pobjednika proglašen je za najboljeg igrača finalnog meča.

Podsjetimo, u prethodnih nešto više od deceniju odbojkaši Mladosti iz Brčkog osvojili su 11 uzastopnih trofeja u Kupu RS. Ove sezone ispali su u polufinalu od Borca, koji na kraju ipak nije uspio da kruniše dobru sezonu prvim peharom u kup takmičenju.

OSVAJAČI KUPA REPUBLIKE SRPSKE: