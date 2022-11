Borac vezao šest poraza, sad igra za prvi trofej - Marjanović umjereni optimista: Vrijeme je da se "resetujemo"

Banjalučki Borac i Radnik iz Bijeljine u nedjelju će odlučiti ko će podići trofej namijenjen najboljoj ekipi u Kupu Republike Srpske za 2022. godinu.

Izvor: MONDO/OK Borac/Dejan Kondić

Borac i Radnik odigraće u nedjelju finale 29. Kupa Republike Srpske, u kojem će Banjalučani pokušati doći do svog prvog trofeja u ovom takmičenju.

Bijeljinci su se, s druge strane, jednom već radovali peharu, ali od tog prvog i za sada jedinog osvajanja Kupa RS prošle su pune dvije decenije.

Predsjednik Borac Aleksandar Dakić podsjetio je na prethodna finala banjalučkog tima, u kojem nisu imali snage da dođu do trofeja. Nada se da će za vikend prekinuti tu seriju poraza u finalima i slaviti protiv Radnika.

"Sve je spremno za finale. Ovo je naše četvrto finale, a u prethodna tri igrali smo protiv Mladosti iz Brčkog. Nažalost, bili smo poraženi, a ove godine uspjeli smo da ih eliminišemo i u finalu nas očekuje ekipa Radnika. Tim iz Bijeljine ove sezone jedan je od glavnih kandidata za osvajanje titule u Premijer ligi BiH, doveli su mnogo pojačanja, ali mislim da imamo snage da zabilježimo pobjedu. Pozivam publiku i naše prijatelje da nas podrže, jer samo uz njihovu podršku možemo doći do pozitivnog rezultata i trofeja", rekao je Dakić.

Prije samo šest dana Borac i Radnik takođe su odmjerili snage u Banjaluci, a tada je u prvenstvenom meču tim iz Bijeljine bio ubjedljiv i slavio maksimalnih 3:0. Trener "crveno-plavih" Mišo Marjanović vjeruje da se njegov tim sada može revanširati Sembercima, te prekinuti seriju od šest uzastopnih poraza računajući sva takmičenja.

"U odnosu na prošlu godinu, Radnik je potpuno nova ekipa, sa šest-sedam novih igrača. Nedavno su nas pobijedili 3:0, ali nije to bila njihova lagana pobjeda. Sami smo krivi za takvu igru. To moramo da riješimo i u finalnom meču pokažemo se mnogo bolje. Ako promijenimo odnos prema igri i želju, koja uopšte nije viđena na prošlom meču, mislim da možemo do pozitivnog rezultata. Ako ništa, bar da se nadigravamo sa njima. Nadam se da će sreća biti na našoj strani", umjereni je optimista Marjanović.

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Borac je sjajno počeo sezonu. Upisao je četiri prvenstvene pobjede, kao i dvije u Kupu RS, nakon čeka su uslijedila četiri poraza u nizu u Premijer ligi BiH, a onda i dva na međunarodnoj sceni od Vikinga iz Bergena u CEV Čelendž kupu.

"Od početka sezone govorio sam da je Domaljevac ispred svih, dok su ostali tu negdje. Svako svakog može da dobije. Upisali smo šest poraza, od čega dva u Evropi, ali norveška ekipa je daleko jača od nas. Četiri poraza imamo u prvenstvu, a ima tu dosta razloga. Neki igrači zbog posla ne mogu na utakmice, sve to ima uticaja na nas, a osjetilo se i u pomenutom meču protiv Radnika. Naše je da se 'resetujemo'. Značila bi nam ta pobjeda i za Kup BiH, gdje bismo imali lakši put i šansu da se borimo za trofej. Na nama je damo maksimum i pokažemo želju da pobijedimo", poručio je Marjanović.

Mladen Sladojević ističe da je, uprkos lošoj seriji, atmosfera u taboru Banjalučana na visokom nivou.

"Atmosfera u ekipi je veoma dobra. Naravno da svi igrači imaju želju za pobjedom i da osvojimo taj trofej. Potreban nam je trijumf, kako bismo lakše ušli u nastavak sezone", poručio je prvotimac Borca.

Podsjetimo, prethodnih 11 izdanja Kupa Republike Srpske pripalo je odbojkašima brčanske Mladosti, koji su ove sezone eliminisani u polufinalu upravo od Borca (3:1). S druge strane, Radnik je u meču za plasman u finale bio bolji od Gacka (3:0).

Finale je na programu u nedjelju u Sportskoj dvorani "Borik" u Banjaluci od 17 časova.

DOSADAŠNJI OSVAJAČI KUPA REPUBLIKE SRPSKE: