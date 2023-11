Evo zbog koga je Đoković psovao i vikao "pas mater"

Novak Đoković je u jednom trenutku "poludio".

Izvor: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Novak Đoković bio u je žestokom "ratu" sa pojedincima u pariskoj publici u četvrtak uveče, u meču protiv holandskog tenisera Talona Grikspora. Uz velike muke zbog zdravstvenog problema, Đoković je nakon izgubljenog prvog seta nekako došao sebi i kroz taj brejk drugog najprije izjednačio, a potom je u trećem setu "ovjerio" plasman u četvrtfinale.

Ipak, u jednom trenuku Novak je popustio i nije mogao da se suzdrži, već je iz njega krenuo rafal psovki upućenih onima koji su se nepristojno ponašali na tribinama. U momentu u kojem se spremao da servira, neko je pravio buku i po svemu sudeći - svjesno se trudio da dekoncentriše srpskog tenisera, svjetskog "Broja jedan" i šestostrukog (rekordnog) osvajača turnira u Parizu.

"Je*o vam pas mater u pi*ku", psovao je Novak dok je gledao oko sebe i tražio lopticu da bi opet servirao. Izbacio je ljutnju iz sebe, pribrao se i potom ipak priveo meč kraju, a ovu nekulturnu sekvencu nekoga sa tribina sigurno neće dugo pamtii. Pogledajte Novakove reakcije:

Đoković će u četvrtfinalu igrati protiv Holgera Runea, u petak takođe u večernjem programu i neće početi taj meč prije 19.30 časova u Parizu. Polufinala će biti odigrana u subotu, a veliko finale prestižnog Mastersa na programu je u nedjelju. Đoković i Rune odigrali su do sada tri meča i interesantno je to da Norvežanin ima pozitivan skor, 2-1, jer je bio bolji od Srbina u Rimu ove godine (6:2, 4:6, 6:2, u četvrtfinalu) i baš na Mastersu u Parizu prošle godine (3:6, 6:3, 7:5, u finalu). Njihov prvi međusobni meč Novak je pobijedio na US Openu, rezultatom 3:1 u setovima.