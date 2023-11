Bakočević "udavljen" u Beogradu - evo šta je napisao poslije poraza!

Bakočević se oglasio na Instagramu nakon poraza u Beogradu.

Izvor: Youtube/Psycho TV by Vaso Bakočević/Screenshot

Crnogorski MMA borac Vaso Bakočević nije uspeo da se revanšira za poraz u prethdonoj borbi protiv Franciska "Kroate" Barija. Na FNC događaju organizovanom u Beogradu momak iz Risna "tapkao" je nakon kragne Argentinca, a zatim u svom stilu i od poraza napravio spektakl. Jedan od najpopularnijih boraca u regionu oglasio se na Instagramu.

U svojoj prvoj objavi nakon što ga je Francisko "Kroata" Bario "udavio" pred beogradskom publikom Vaso je kao veliki sportista čestitao svom rivalu, uz još malo peckanja uobičajenog za njega i njegov stil borbe. Pohvalio je sudiju koji ga nije diskvalifikovao iako je kršio pravila, a izvinjenje su dobili članovi tima koje uopšte nije slušao iako su mu i tokom meča davali instrukcije kako bi mogao da stigne do pobjede!

"Bitno je da se dobro zabavimo. Zamalo da završim meč u drugoj rundi kad sam ga imao u nokdaunu ali preživio je debeli, svaka čast. Izvinjavam se mom timu po ko zna koji put što sam ih izdao i ništa nisam slušao, došao sam sa namjerom da ga ugasim k'o sijalicu pa me ponijelo malo. Svaka čast sudiji što me nije diskvalifikovao već mi samo dao minus poen i to dva puta. Grizao, udarao glavom, udarao u genitalije koljenima i šakama i vrijeđao Pančija od prve sekunde do zadnje... Kao sto sam i planirao... Je*iga. Publika... Hvala vam, volim vas i nadam se da ste se dobro zabavili. FNC, svaka čast na organizaciji, bilo je top. Pančoza, čestitam ali moraš jos da papiš, nisi bio blizu da me baciš, morao si kik da uhvatiš i jednom kad sam te izuvao u potiljak si iskoristio al sam ustao odmah. Šalim se, čestitam na pobjedi... Ja sam u ponedjeljak u sali... Idemo dalje", napisao je Vaso "Psihopata" Bakočević na svom Instagram nalogu. Pogledajte njegovu objavu:

