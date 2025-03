"Svi dolaze da kukaju i da se žale": Ataman ljut poslije poraza, igrači neće da treniraju

Ergin Ataman je poslije poraza Panatinaikosa od Pariza otkrio probleme svog tima, igrači sve manje žele da treniraju jer su umorni i povrijeđeni.

Panatinaikos je na domaćem terenu pretrpio poraz od Pariza 101:98, a na kraju utakmice dogodili su se i incidenti u dvorani. Trenere tima iz Atine Ergin Ataman vidno je bio nezadovoljan izdanjem svog tima, tako je poslije meča rekao da je on kriv zbog loše igre svoje ekipe, ali je dodao i da je tim iscrpljen i da sami igrači zbog umora ne žele da treniraju.

Na kraju, poraz domaćina bio je minimalnom razlikom i to sve zahvaljujući dobroj posljednjoj dionici koju su izvojevali 29:15, ali to nije bilo dovoljno za preokret. Ataman je poslije meča pokušao da pronađe razlog izgubljenog meča: "To je naš najveći problem, ne igramo dobru košarku, već kao veterani. Ovo sam rekao u svlačionici i to je moja odgovornost", ljutito je započeo Turčin.

"Svi misle da su zvijezde. Svi su zvijezde, ali vidjeli smo da zvijezde ne mogu stalno da pobjeđuju. Misle da ćemo imati prednost domaćeg terena i otići u Abu Dabi. Ako ne pobedimo u jednoj utakmici igraćemo plej-in. Nadam se da možemo da razumijemo ovo, to je moja krivica. Ne mogu svaki dan da upravljam ovim."

"Neko je povrijeđen, neko umoran. Mi smo kao ekipa koja igra kao veteranska posljednjih mjesec dana. Košarka je borba, košarka je igra odbrame. Igramo odbranu samo u posljednjim periodima utakmice, isto kao mečevima protiv Olimpijakosa, Albe i Makabija."

Šta mi kažu igrači?

U mečevima protiv Olimpijakosa, Makabija i Pariza, Panatinaikos je u poslednju četvrtinu ulazio sa dvocifrenim zaostatkom. A, njihov pokušaj da se vrate u meč i preokrenu uspio je samo protiv tima iz Izraela. Zbog toga je Ataman rekao: "Ovo nije slučajno. Odgovornost je moja, ali šta da radim. Svi su povrijeđeni i umorni. Poslije svake utakmice mi priđu i kažu da ne mogu da vježbaju jer su umorni".

"Sa ovakvim razmišljanjem nećemo daleko stići. Ovo svi moraju da razumiju, ne razmišljajte o Abu Dabiju ili plej-ofu. Igramo sve jake utakmice, protiv Monaka i Crvene zvezde. Ako ne pobijedimo u jednoj od naredne dvije utakmice plej-in je naša realnost. Pokušaću da se fokusiram, ali ako nastave da borave su sobi za terapije... Ne mogu da pripremam utakmicu u sali za terapiju", zaključio je Ataman.

Naredni meč Panatinaikos igra protiv Monaka 3. aprila, a onda nedelju dana kasnije (11. aprila) protiv Crvene zevzde na domaćem terenu. Svim ovim ekipama pobjede bi veoma značile zbog boljeg plasmana na tabeli Evrolige.