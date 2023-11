Vaterpolisti Srbije izvukli nezgodne rivale na Svjetskom prvenstvu

Srbija dobila komplikovanu grupu na Svjetskom prvenstvu.

Vaterpolo reprezentacija Srbije dobila je danas rivale za Svjetsko prvenstvo 2024. godine koje se održava u Dohi od 4. do 17. februara. "Delfini" su bili u prvom šeširu, ali su dobili dva vrlo nezgodna rivala, dok će na ime trećeg morati još da sačekaju na kvalifikacije. Mada, znaju da taj tim dolazi iz Evrope.

Dakle, Srbija je smještena u grupu "C" u kojoj su Japan i Sjedinjene Američke Države, a vidjećemo da li ovoga puta može do medalje pošto je na ovogodišnjem Svjetskom prvenstu zauzela četvrto mjesto iza Španije, Grčke i šampiona Mađarske. Ipak, podsjetimo da na tom turniru "delfini" nisu mogli da računaju na najboljeg srpskog vaterpolistu Dušana Mandića, za koga se svi nadaju da će se vratiti do Dohe.

I dalje inače traje neizvjesnost oko Evropskog prvenstva, inače planiranog za januar, pošto je domaćin Netanja (Izrael). Za sada nema informacija da li će turnir organizovati neka druga zemlja, odnosno šta će biti sa "vizama" za Olimpijske igre koje nosi EP.

GRUPA A: Australija, Južna Afrika, kvalifikant, Španija

Australija, Južna Afrika, kvalifikant, Španija GRUPA B : Grčka, Brazil, Kina, Francuska

: Grčka, Brazil, Kina, Francuska GRUPA C : Srbija, kvalifikant, Japan, SAD

: Srbija, kvalifikant, Japan, SAD GRUPA D: Kazahstan, kvalifikant, Italija, Mađarska.

