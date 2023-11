Srbija je čekala ovu poruku Novaka Đokovića!

Novak Đoković oglasio se i poslao poruku pred Dejvis kup.

Izvor: Twitter/screenshot/DavisCup

Novak Đoković obratio se javnosti nakon osvajanja mastersa u Parizu, spreman da ispuni sljedeća dva velika cilja koja ima u ovoj godini. Prvo je na redu završni masters u Torinu, a zatim i Dejvis kup za reprezentacijom Srbije za koji je već Đoković rekao da mu je i najvažniji turnir, pošto je dobro poznato koliko mu znači da igra za državni grb!

To je pokazao kada je odmah po osvajanju US Opena otišao u Valensiju da igra za Srbiju, a sada će poslije Torina - od 21. do 26. novembra u Malagi - igrati za drugi trofej sa Dejvis kup reprezentacijom. Poznato je da Srbija odmah ima najtežeg mogućeg rivala u vidu Velike Britanije, a zatim je čekaju Italija i Holandija u polufinalu. Dakle, nimalo lak put, ali takve stvari samo motivišu Noleta da pokaže sve što zna.

"Uzbuđen sam što ću biti dio nacionalnog tima Srbije na fajnal-ejtu Dejvis kupa u Malagi. Takmičiće se osam najboljih timova na svijetu za najprestižniji timski trofej u našem sportu. Radujem se! Uvijek je velika čast i privilegija predstavljati Srbiju na velikoj sceni u Dejvis kupu. Osvojili smo jednom 2010. i to mi je jedno od najdražih i najljepših sjećanja sa teniskih terena, to što sam mogao da to podijelim sa svojim prijateljima i kolegama u reprezentaciji. Zaista se radujem Dejvis kupu. Nadam se da ću biti zdrav i moći da doprinesem svakoj mogućoj pobjedi za svoju zemlju. Pozivam sve da dođu da nas podrže", poručio je Novak.

Pogledajte i Novakovu poruku, a nije zgoreg i da podsjetimo da su sa druge strane žrijeba Kanada, Finska, Češka i Australija.





