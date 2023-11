Zbog novca me udaraju u glavu, a sve ide bivšem mužu! Strašna priča UFC ljepotice - mora da se bori!

Jedna od najljepših UFC djevojaka ispričala je mračnu stranu sporta.

Izvor: Instagram/mackenziedern/printscreen

Jedna od najzanimljivijih borbi na UFC 295 događaju biće okršaj dvije takmičarske iz Brazila, Mekenzi Dern i Džesike Andrade. Njih dvije će privući mnogo pogleda ka oktagonu, a zapravo obje pokušavaju samo da se nametnu za neke atraktivnije mečeve, veće izazove i borbe koje donose više novca - dolari su glavni motiv za njihov ulazak u kavez!

Atraktivna Mekenzi Dern ispričala je kako zbog teškog procesa razvoda koji je imala tokom 2023. godine sada mora da ulazi u oktagon, tamo dobija batine i trpi udarce, a onda zarađeni novac preusmjeri ka bivšem mužu sa kojim se mjesecima sudila oko starateljstva nad ćerkom!

"Shvatila sam da uvijek imamo probleme", rekla je Dern koja ima skor 13-3 i dodala: "Stalno smo pod pritiskom. Posljednji pritisak koji sam osjećala je zbog prolaska kroz razvod. To je sada završena priča, ali ne shvatate posljedice. Cijela zarada od ove moje borbe odlazi mom bivšem suprugu. To je ludilo... Moraš naporno da radiš oko svega ovoga, onda dobijaš udarac šakom u lice i na kraju moraš da platiš. Novac je bitan. Boriću se ovdje, zaradiću nešto, platiću. Pobjeda ili poraz, riješiće se, ali sve su to problemi."

Ovako izgleda Mekenzi Dern, jedna od najatraktivnijih djevojaka u MMA.

Slične probleme ima i njena naredna protivnica Džesika Andrade, koja peti put u 2023. godini ulazi u oktagon. Razlog je naravno novac, pa je Brazilka trenutno u pripremi za čak peti meč u godini, što je ritam kakav se izuzetno rijetko viđa u MMA. To se, djelimično, odrazilo i na Džesikine rezultate...

Krajem januara savladala je Loren Marfi u Rio de Žaneiru, sredinom februara ponovo je bila u oktagonu i poražena je od Erin Blančfild kojoj je predala u drugoj rundi. Kineskinja Jan Ksionan nokautirala je Džesiku Andrade početkom maja, a Tatjana Suarez je giljotinom natjerala na predaju u avgustu. Nakon svih tih borbi djevojka iz Brazila ima skor 24-12 u profesionalnoj karijeri.