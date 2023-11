"Trener mora da bude i mama i tata... i ljubavnica!" Hit reakcija čuvenog stručnjaka: Baš zato je lijepo!

Branko Tamše i Alem Toskić su imali vrlo zanimljiv pogled na to šta u modernom rukometu mora da predstavlja jedan trener.

Izvor: YouTube/screenshot/BALKAN HANDBALL - Najbolji rukomet dolazi odavde

U Našicama je održan drugi po redu "Handball Talks" u organizaciji "Balkan Hendbola", a jedna od tribina na kojoj se diskutovalo je bila i "Trener nije samo trener". Među govornicima su bili i nekadašnji dugogodišnji rukometaš našeg nacionalnog tima Alem Toskić, kao i trener Neksea iz Našica Branko Tamše.

Nekadašnji slovenački rukometaš je na pitanje šta u današnjem rukometu mora da bude trener dao vrlo obiman i veoma zanimljiv odgovor. Današnji trenerski posao je, čini se, teži nego ikada!

"Trener je puno toga! Prije svega psiholog u neku ruku, a treba biti tata i mama i ljubavnica i sve. Za dobrobit prije svega igrača, a onda i kluba. Moramo da budemo vegeta koja se miješa u sve. U pozitivne stvari, a nekad i u negativne. Da se svi problemi što prije riješe, a da se dobre stvari nadograde i tako je zbog toga je trenerski dio jako interesantan, jako zanimljiv, raznolik, šaren, iz dana u dan, nema kopi pejsta, ne može da bude sutra ono što je danas. Zato je to jako lijepo, jako interesantno jer nikad ne znaš šta te čeka, nikad ne možeš da se zasitiš takvog posla. Ako si normalan, ako si pametan, a pogotovo kao što ja to volim i želim i to je najbolje što je moglo da mi se desi", iskren je bio Branko Tamše.

Sadašnji prvi čovjek struke slovenačkog Celja Alem Toskić već godinama kroz domaću ligu i Ligu šampiona formira mlade igrače sa kojima radi, a naglašava da je trenerski posao u rukometu izuzetno evoluirao.

"Jedna odlična tema, odlična bina. Trenerski posao je danas jako jako zahtjevan, Velika su ulaganja, veliko je iscrpljivanje energije i svakodnevno se susrećemo sa velikim problemima. Neki vrhunski trener danas i prije 20 godina je velika razlika. Obaveze tog trenera danas su mnogo velike, velika odricanja, veliki tip komunikacije. Dolazimo u situaciju da se spuštamo u neke stvari gdje nam nije mjesto da bi dobili dodatni atmom, da bi izvukli dodatni atom iz svih tih igrača osuđeni smo na takve stvari", rekao je Toskić i nadovezao se na rad sa mladim generacijama: "Danas, ja tako kažem mojim mladim igračima da su to neke fejsbuk generacije. Poštujem, svi danas živimo u tom svijetu, ali ih je danas jako teško okrenuti na stvari koje će im donijeti bolje sutra. Trudimo se, razgovaramo, komuniciramo, ali nadam se da će doći neka bolja vremena, nadam se da će se te stvari promijeniti", završio je on.