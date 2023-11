Novak Đoković: Da li je ovo moja najbolja sezona? Pa, nije...

Novak Đoković se dobro zamislio kada su ga upitali da li je ovo najbolja sezona u njegovoj karijeri, a onda je "počeo da mota film" šta je sve uradio prije toga.

Srpski teniser Novak Đoković pobijedio je Holgera Runea (2:1) poslije velike drame na startu završnog mastersa u Torinu i na taj način je definitivno obezbijedio prvo mjesto do kraja 2023. godine. Đoković će tako osmi put u karijeri kalendarsku godinu završiti kao prvoplasirani, što je posebno veliki uspjeh ako se zna da je igrao na samo 12 turnira. Nije ga to posebno poremetilo, pošto je osvojio tri grend slema i igrao finale na četvrtom, dok je došao do 40. masters titula.