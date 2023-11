Alkarazove riječi o Đokoviću čekao je cijeli svijet!

Karlos Alkaraz prokomentarisao je Novaka Đokovića i njegovo prvo mjesto na ATP listi.

Izvor: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Najtalentovaniji teniser na svijetu Karlos Alkaraz šokirao je svoje navijače porazom od Aleksandra Zvereva (2:1) u prvom kolu grupne faze Završnog mastersa u Torinu. Zbog ovog poraza mogao bi da ima mnogo problema u nastavku turnira jer su mu naredni rivali izuzetno neugodni Rusi Danil Medvedev i Andrej Rubljov. Ipak, mladi Španac nije teško prihvatio poraz, pa je na konferenciji imao snage da priča o svom velikom rivalu...

Govorio je španski teniser o Novaku Đokoviću i to u superlativima, jer je pobjedom nad Holgerom Runeom Đoković obezbijedio sebi da osmi put u karijeri godinu završi na prvom mjestu ATP liste. To je, po riječima Karlosa Alkaraza, impresivan učinak, posebno kada se zna da ovo nije jedna od najboljih godina u karijeri srpskog tenisera.

"Pa, on je zaslužio. Sigurno. Osvojio je tri grend slema i stigao do finala na četvrtom. Osvojio je dva ili tri mastersa 1000. Mislim, zaslužio je da bude prvi na kraju godine. Izgubio je samo pet mečeva u ovoj godini. To je nevjerovatno. Čuo sam da je rekao da ovo nije njegova najbolja sezona u karijeri. Zapanjujuće... Borio sam se za prvo mjesto na ATP listi, imao sam šanse na posljednjem turniru koji sam igrao i nisam ih iskoristio. Sada samo mogu da mu čestitam jer osmi put završava godinu na prvom mjestu. Ja ću se boriti da imam šansu naredne godine", rekao je Karlos Alkaraz nakon što je poražen u Torinu.

Novak Đoković i dalje drži teniske časove mlađoj gardi koja u njemu vidi uzora i idola, a njemački teniser Saša Zverev jedan je od onih koji već godinama imaju priliku da uče lekcije. Svjestan je toga da im danas nije ništa lakše da pobijede Novaka nego što je Đokovićevim rivalima bilo prije 10 godina, pa je on o tome i pričao.

"Mislim da je on igrač koji najbolje od svih vodi računa o svom tijelu. Svaki dan prolazi kroz svoje rituale, brine o sebi i to mu je prioritet broj jedan. Smatram da to izuzetno dobro radi tokom prethodnih nekoliko godina. Mislim, on ima 36 godina i izgleda kao da ima 26 ili 27. Možda je i u boljoj formi nego prije 10 godina. Stvarno ne izgleda kao da će uskoro prestati", zaključio je Nijemac.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!