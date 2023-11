Aleksandar Zverev: Novak Đoković je u boljoj formi nego prije 10 godina!

Njemački teniser Aleksander Zverev je istakao kako ne vjeruje da će se Srbin uskoro povlačiti sa ATP tura.

Izvor: Profimedia

Aleksander Zverev je sjajno počeo na završnom mastersu u Torinu pošto je savladao nekadašnjeg prvog tenisera svijeta Karlosa Alkaraza 6:7, 6:3, 6:4 u prvom kolu grupne faze. Nakon pobjede je pričao o Novaku Đokoviću i imao je loše vijesti za sve mlađe generacije!

Iako Novak ima 36 godina i bliži se 37. rođendanu za sada je ubjedljivo prvi na ATP listi i narednog ponedjeljka će proslaviti 400. nedjelju na vrhu svjetskog tenisa Zverev je siguran da se Srbin neće uskoro povući. Moraće mlađi još dugo da ga trpe...

"Mislim da je on igrač koji najbolje vodi računa o svom tijelu od svih na ATP turu. Prolazi kroz svoje rituale svakog dana. Vodi računa o sebi i to je njegov prvi prioritet, to stavlja ispred svega ostalog. Proteklih nekoliko godina je to radio ekstremno dobro", rekao je Zverev.

Nakon osvajanja ovogodišnjeg Australijan opena pomenuo je Đoković kako je "35 novih 25" i izgleda da su i ostali na ATP turu to shvatili. Sada se toga dotakao i Nijemac.

"Mislim da ima 36 godina, ali izgleda kao da ima 26 ili 27. Možda je i u boljoj formi nego prije deset godina. Stvarno ne izgleda kao da će nekada da prestane da igra", naglasio je on.

Sada Novaka čeka nastavak završnog mastersa u Torinu i duel sa Janikom Sinerom pred italijanskom publikom. Meč je zakazan za 21 čas i pobjedom bi Srbin otišao u nokaut fazu.