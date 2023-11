Đoković progutao sve prozivke i izazvao Rafu na posljednji ples

Novak Đoković poručio je da se nada da će imati još jedan obračun sa Rafaelom Nadalom, pošto je to tenis zaslužio.

Izvor: YouTube/Juicy Lips/Screenshot

Srpski teniser Novak Đoković pobijedio je Hurberta Hurkača 2:1 u trećem kolu završnog mastersa u Torinu, međutim i dalje ne zna da li će igrati u polufinalu ovog turnira. Sada je sve na Janiku Sineru pošto ako Italijan večeras od 21 čas pobijedi Holgera Runea, onda će i Nole sa njim u drugu fazu, i to sa drugog mjesta...

Ipak, ako pitate Đokovića, uradio je sve što je do njega i ne obazire se na ostatak današnjeg programa, tako da je već poručio da večeras planira da se igra i druži sa svojom djecom, a ne da gleda tenis. Priznaje da će možda pogledati u rezultat da bi tek toliko bio upućen, ali što se njega tiče - nema prevelike drame ispao ili ostao na turniru. Na konferenciji za medije je odgovorio na više istih pitanja na ovu temu, da bi ga za kraj novinari pitali i za Rafaela Nadala.

"Bik sa Majorke" je priznao da je "izgubio trku" sa Đokovićem za broj grend slem titula, a otkrio je i da se sljedeće godine vraća na turnire, što raduje i srpskog asa. Upitan je kakav je njegov osjećaj kada su stigle vijesti o Nadalu...

"Mislim da bi za sport bilo lijepo da imamo bar još jedan meč Nadala i mene. To je najveće rivalstvo ako se uzme u obzir broj mečeva koje smo odigrali. Nadam se da će se to desiti. Nadal je veliki ratnik. On je neko ko nikada ne odustaje. Uz sve povrede koje je imao, nastavljao je dalje. To je definitivno nešto što morate da poštujete i divite mu se zbog tog duha. Za svijet tenisa su sjajne vijesti što se vraća", naglasio je Novak Đoković kojeg sljedeće nedjelje, bez obzira na rezultat u Torinu, očekuje završnica Dejvis kupa sa reprezentacijom Srbije.

Novak Đoković i Rafael Nadal su inače odigrali ukupno 59 mečeva i jedan više je dobio Đoković, a dobro znamo da su prethodne izjave španskog tenisera bile vrlo neodmjerene i neprimjerene.