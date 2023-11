Novak oborio i poslednji Federerov rekord!

Poslao je Novak Đoković Rodžera Federera u tenisku istoriju, razbio mu je sve rekorde.

Izvor: Tiziana FABI / AFP / Profimedia

Novak Đoković je nezaustavljiv! Najveći teniser svih vremena ponovo je uspio da očita tenisku lekciju mladoj generaciji i osvojio je završni masters u Torinu. Iako je skoro cijela hala bila uz domaćeg takmičara Janika Sinera Novak ga je rutinski dobio 6:3, 6:3 i tako se "osvetio" za onaj poraz u grupnoj fazi takmičenja.

Ovom pobjedom ne samo da je dodao još jedan pehar u svoju nevjerovatnu kolekciju već je najbolji srpski sportista "oteo" Rodžeru Federeru i jedan od posljednjih rekorda koje je posjedovao.

Novaku je ovo sedma titula na završnim mastersima sezone i sada je usamljen na vrhu liste višestrukih osvajača ovog pehara. Do prošle godine je rekorder sa šest titula bio Federer, a onda ga je Novak u Torinu stigao kada je u finalu rutinski dobio Kaspera Ruda. Sada pobjedom nad Janikom Sinerom postao je Đoković jedini na u istoriji sa sedam titula. Šest ima Federer, po pet imaju Ivan Lendl i Pit Sampras, a vrijedi napomenuti da Rafael Nadal nema nijedan pehar sa završnih turnira. Popravio je još jedan svoj rekord Novak pošto je prošle godine kada je dobio Kaspera Ruda postao najstariji osvajač ovog turnira sa 35 godina i 5 mjeseci. Sada sa 36 i po godina postavlja rekord koji će teško pasti.

Uspio je Novak do više titula od Federera da stigne sa manje odigranih turnira, pošto je Srbinu ovo bio 15. turnir za razliku od Federerovih 17. Odigrao je i osam finala nasprad Rodžerovih 15. Prvu titulu je Novak upisao u Šangaju davne 2008. godine, zatim je od 2012. do 2015. bio neporažen u Londonu da bi onda pauzirao do 2022. godine kada je pobijedio Ruda. Sada je započeo novu seriju, pa ćemo vidjeti kako će izgledati u Torinu naredne godine.

Zapravo je digao i Srbiju pošto je sada ova zemlja druga po broju osvojenih završnih mastersa. Pet Amerikanaca je osvajalo ovaj turnir i ukupno su dogurali do 11 titula. Novak sam za Srbiju ima sedam, Švajcarci imaju šest Federerovih trijumfa. a Nijemci od tri igrača takođe šest.