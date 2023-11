Đoković izborio finale u Torinu - evo šta niste vidjeli u prenosu!

Novak Đoković prošao je u finale Završnog mastersa, a ovo su detalji koje niste mogli da vidite u TV prenosu. /Od izvještača MONDA iz Torina, Nemanje Stanojčića./

Izvor: Marco Canoniero / Shutterstock Editorial / Profimedia

Novak Đoković (36) igraće za sedmu titulu na Završnom mastersu poslije epske pobjede u polufinalu protiv Karlosa Alkaraza. Doduše, epska je po značaju, dok je po izvedbi i načinu to izgledalo daleko od ravnopravne borbe teniskih titana. Bila je to igra u kojoj je na jednoj strani torinske dvorane stajao najbolji teniser svijeta u punoj snazi i sjaju, a na drugoj strani izazivač koji ima mnogo toga već sada da pruži, ali i sam zna da to još nije dovoljno protiv najboljeg koji je ikad uzeo reket u ruke. Zato nam je poslije meča Alkaraz i priznao na konferenciji - "Nisam kao Novak, moram još da učim".

Španac je rekao da će gledati video-snimak meča i sigurno će i tada ostati impresioniran onim što je vidio od Beograđanina koji je igrao kao mašina. Impresionirana je bila čitava dvorana prateći Novakovo remek-djelo od pobjede, a teško je u jednom tekstu predočiti kako je ta dominacija izgledala iz prvih redova, iz dijela tribina kraj Đokovićeve lože, u kojoj smo bili smješteni kao izveštači beogradskih redakcija i najprivilegovaniji Novakovi navijači na svijetu u tom trenutku.

Neposredno pored terena u loži sa fotografima, sve izgleda još brže i bajkovitije nego na TV-u ili sa drugih pozicija u dvorani. Odmah po ulasku u dvoranu gledao sam oko sebe i vidio kako se Goran Ivanišević, Marko Paniki i Miljan Amanović bodre pred početak meča, kako se pozdravljaju i hrabre zajedno sa Karlosom Gomezom Ererom, tu je bio i Klaudio Cimalja, iza njih, na nekoliko koraka od nas bili su Stefan i Tara Đoković, odmah pored i Noletovi gosti Luka Jović i Sofija Milošević. Tokom TV prenosa mogli ste da vidite mnogo toga, ali pravi rokenrol je tek kada osjetite kako vas Novakovi udarci i loptice podižu i spuštaju u ritmu koji vas doslovno učini opijenim od tenisa koji igra najbolji na svijetu.

Šta Nole od svog tima traži, kako reaguje u bitnim momentima, koje ideje je koristio Alkaraz, šta je dobacivao Stefan tokom meča. Slobodno mi zavidite jer sam slušao ono što ću vam prepričati.

Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Prvi gem u teniskom meču u malo slučajeva ima najveći značaj, ali baš to bio je slučaj u duelu Novaka i Alkaraza u subotu. Znao je Đoković da će Karlos krenuti odmah iz sve snage po njegov "skalp", ali bio je spreman. Spasao je Srbin dvije brejk lopte odmah i poslije izjednačenja pogledao je ka svom timu. Pogled kao da je govorio da u njemu ključa - jak je, ali ja sam jači! Tek je počelo, ali ko je vidio taj pogled i "pročitao" da u Novaku sve vri, mogao je da zna šta će Alkaraz doživjeti. "Stegni stomak, 'ajde gore", vikao je Goran Ivanišević i zadržavao pun fokus na meč, a na taj sajvet je Novak reagovao sa dva odlična servisa i dobijenim gemom.

Da malo premotam, prije povratka na detalje iz prvog seta, ali ste u šestom gemu drugog seta, kada se Novak suočavao sa dvije brejk lopte čuli kako na 15:40 oko 90 odsto dvorane pjeva "Karlos, Karlos", kao da je Italijan. Doživjeli su hladan tuš kada se Đoković odbranio, osvojio gem i onda stavio prst a u - da vas čujem sad! Gle čuda, više nisu bili toliko glasni...

Izvor: Marco Canoniero / Shutterstock Editorial / Profimedia

Nego, da ne brzamo, da se vratimo na prvi set. U petom gemu odigrano nekoliko spektakularnih poena, Đoković je uspio da dobije i odmah se takođe okrenuo ka svojoj loži. Stegao je pesnicu, pogledao saradnike, a svi su skočili, svjesni koliko je to važno. Nedugo zatim uslijedio je i brejk.

U momentima kada je Đoković servirao za set, otišao je na drugu stranu, dalju od one u kom je njegov tim. Poslije prvog dobijenog poena čuo se ponovo Goran: "Idemo, ruka gore, prvo ruka mora da ide", viknuo je Ivanišević, a Novak je uradio sljedeći savjet i riješio prvi set. U pauzi između setova, Goran i Gomez Erera razgovarali su o setu, pričali o detaljima i gledali ka velikom video-bimu, dok je agent Mark Maden imao srdačan razgovor sa Lukom Jovićem i Sofijom. A, kada je Novak napravio prvi brejk u drugom setu i poveo sa 2:1 Stefan je sa dadiljom otišao na kratko van terena.

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Novak je potom dodatno dao gas i potvrdio brejk, uz nove Goranove savjete "Gore, baci gore, ruka mora brže", odmah poslije tog saveta odservirao je as. Kao i kroz čitav meč, Ivaniševićevo dobacivanje i savjet bili su uvod u ono što se dogodilo na terenu. Bio je to momenat kada je Stefan iz lože vikao "Ajdeeee", a sparing partner Erera je dobacivao "Ajmo Noksa". Za to vrijeme, Alkaraz je pokušavao da nađe način da se vrati u meč, bodrio je i sebe i svoje roditelje i umalo je u tim pokušajima uspio. Išao je po peškir stalno na stranu gdje je njegova loža i tražio je savjete od trenera Huana Karlosa Ferera. Međutim, Novak je bio spreman za sve i učinio je da nestanu Karlosove brejk-šanse.Tu je bilo kraj, svi su znali.

Čim je Đoković spasio te dvije brejk prilike, svi u njegovom timu su ustali, a Paniki je prišao Ivaniševiću, pružio mu ruku i na taj način praktično rekao da je sve gotovo i da je odbijen nalet. Opet se dogodilo ono što su "namirisali". Novak je napravio brejk, pa onda završio i meč. Čim se meč završio proslavio je uspjeh kako je cijeli svijet vidio, a onda je poslao poljupce Stefanu i Tari... Još jedna velika pobjeda velikog šampiona. Nadamo se jednoj takvoj i u nedjelju.

