Novače, diriguj im opet! Đoković za sedmu titulu na Završnom mastersu - protiv Sinera i prepune dvorane!

Novak Đoković igra protiv Janika Sinera za titulu na Završnom mastersu. /Od izvještača MONDA iz Torina Nemanje Stanojčića./

Novak Đoković ide po sedmu titulu na Završnim mastersima. Prvu je osvojio 2008. godine kada je imao 21 godinu, a nada se da će sa 36 podići još jednu. Da bi u tome uspio moraće da pobijedi Janika Sinera i da razočara italijansku publiku u Torinu (nedjelja 18 časova). Zvuči jednostavno...

Za razliku od nekih prethodnih mečeva, ne samo u ovom italijanskom gradu nego širom sveta, imaće više od jednog protivnika. Rival će mu biti cela dvorana "Pala Alpitur", pošto će, očekivano, skoro svi biti na strani Sinera, miljenika domaćih navijača. Tako je bilo u meču grupne faze, tako će biti i sada.

Srbin je spreman na to, zna da ga čeka fudbalska atmosfera na teniskom meču.

"Biće vjerovatno još i glasniji, posljednji meč, finale, on želi prvu titulu na Završnom mastersu. Imao sam to iskustvo u utorak uveče i znam šta me očekuje, biću spremniji nego što sam bio za taj meč u grupi. Biće to i za njega važno sigurno će mu dati krila", poručio je Đoković. Na tom prvom meču je publici odgovorio tako što je podigao ruke u vis i dirigovao im, neka to ponovo uradi, samo ovog puta sa drugačijim konačnim ishodom. Neka diriguje i Janiku i navijačima.

PODSJETNIK, GODINE I PODSTREK

Prije finalnog meča sa Sinerom jedan od novinara podsjetio je Đokovića na razliku u godinama i na to da je Alkaraz rođen 2003. godine, a Janik 2001. "Hvala na podsjetniku", sa osmijehom mu je odgovorio Nole.

Godine za njega samo su broj, dokazao je to više puta i ima priliku da i u nedjelju uveče održi novi čas mlađoj generaciji. "Izgubio sam od Janika u grupnoj fazi i to mi daje motiv više, znam šta moram da uradim. On je najbolji igrač na turniru trenutno, dobio je sva četiri meča, ide po prvi pehar, ja po sedmi i znam šta mogu da očekujem. Ovakva partija protiv Alkaraza daje mi dodatnu snagu", jasan je Đoković.

JANIK MOGAO DA IZBACI NOVAKA, SRBI MU KLICALI, A SAD...

Za razliku od grend slemova i ostalih Mastersa na Završnom turniru osmorica najboljih podijeljeni su u dve grupe i to donosi mnoge kalkulacije. Tako je Siner mogao da eliminiše Đokovića i poslije grupne faze. Da je izgubio od Holgera Runea u posljednjem meču u grupi dalje bi prošli on i Danac. Umjesto toga se borio do kraja, savladao ga i "poveo" Novaka u polufinale.

U četvrtak uveče je Sineru klicala i Srbija, bili su svi zahvalni što je pružio maksimum, izašao i pobijedio Runea. U nedjelju će odmjeriti snage ponovo, a ukoliko se ostvari ono što Srbi priželjkuju i Đoković osvoji titulu, biće zanimljivo vidjeti kako će Janik na sve to reagovati. Mogao je da ga izbaci, a sad bi zbog Novaka mogao da ostane bez titule, sport ponekad piše nestvarne priče.

SINER SE NADAO ALKARAZU

Djeluje da je Siner priželjkivao više da u finalu igra sa Alkarzom nego sa Đokovićem. O tome je pričao i na konferenciji poslije pobjede protiv Medvedeva, dok još nije znao ko će mu biti rival. "Biće težak meč sigurno, privilegija je biti u finalu i igrati protiv prvog ili drugog tenisera svijeta. Ako to bude Karlos, biće lijepo za tenis da igraju dvojica igrača iz mlađe generacije, ako on dobije, bilo bi lijepo, naši mečevi su uvek zanimljivi, ali prije toga igra protiv najboljeg na svijetu", rekao je Janik i malo se "ogradio".

Zašto je želio Španca? Gledajući skor i mečeve, vjerovatno je očekivao da će imati više šanse. Sa Đokovićem je igrao četiri puta i tri puta je Srbin izlazio kao pobjednik. Sa Karlosom je odigrao sedam mečeva i ima četiri trijumfa, dobio je posljednja dva duela i nadao se da može da nastavi. Novak se na tom putu ispriječio i sada želi da se revanšira za grupnu fazu. Ne dešava se u tenisu često da dva igrača igraju dva meča u razmaku od nekoliko dana, rijetko se to viđa i na dva uzastopna turnira, a kamoli na jednom istom.

Novače, pokaži još jednom kako to radi šampion!

