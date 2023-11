Novak Đoković odradio je trening pred finale Završnog mastersa sa Janikom Sinerom. Od izvještača MONDA iz Torina Nemanje Stanojčića.

Novak Đoković ide po sedmu titulu na Završnim mastersima. Da bi u tome uspio potrebno je da u finalu pobijedi Janika Sinera (18 časova). Neće mu rival biti samo italijanski teniser, već i domaća publika koja će biti na strani svog miljenika. Spreman je Srbin za sve to, a oko tri sata prije početka meča izašao je na teren i odradio trening.

Teren se nalazi na nekoliko metara od ulaza na Centralni teren gdje se u tom momentu igralo finale u dublu i interesovanje je bilo veće za to nego za okršaj u igri parova. Sve je djelovalo prilično rutinski osim jednog momenta kada je Novak uzviknuo "Rođo, dođi". Pozvao je fizioterapeuta Miljana Amanovića koji je odmah prišao i odradio kratku masažu. Djeluje da je bio neki manji problem sa zategnutim mišićem koji je ekspresno riješen.

Poslije kratke zabrinutosti ljudi okolo Đoković je nastavio trening normalno. Da nema nikakvih problema moglo je da se vidi nekoliko minuta kasnije kada je izašao na mrežu i vježbao voleje i smeč. Lagano je nastavio trening. U nekoliko navrata tražio je pomoć od Gorana Ivanišević i Marka Panikija, od jednog za servis, od drugog za pozicioniranje na terenu i određene detalje u vezi toga. Pogledajte kako je sve to izgledalo:

Vidi opis Novak na kratko zabrinuo sve pred finale, pa se razmahao - ide po novu titulu

Oko sat vremena bio je na terenu i onda je otišao, pozdravio je okupljene navijače, ali se nije zadržavao za autograme i fotografije kako bi nastavio sa svojim ritualima i spremio se za finale. S obzirom na izgled terena i na to da je tu improvizovana mreža i da su navijači okolo kolege su se našalile da je to kao "trening u tržnom centru". Kako god to da izgleda, mnogo je bitnije kako će se stvari razvijati na glavnom terenu. Novakovi navijači su u manjini u Torinu, ali se svi oni nadaju da će Đoković biti taj koji će podići pehar. MONDO je na licu mjesta, budite uz nas i pratite sve što se dešava u Torinu.