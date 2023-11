Luksuz od 10 miliona evra: Zavirite u Đokovićevu vilu u Španiji

Kako bi se što bolje spremio za prvi grend slem u sezoni Novak Đoković je riješio da uloži novac u nekretnine u Španiji.

Srbija u četvrtak od 16 časova počinje učešće na završnici ovogodišnjeg izdanja Dejvis kupa, na kojem će reprezentaciji Srbije prvi rival biti oslabljena selekcija Velike Britanije. I dok se teniseri spremaju za meč i eventualno skakanje iz aviona koje je obećao selektor Viktor Troicki, španski mediji su okružili Novaka Đokovića. Odgovarao je na teniska, ali i pitanja van tenisa, kao na primjer o svojoj vili u Marbelji!

Na samo 60 kilometara od Malage, Đoković ima velelepni objekat koji je kupio pre nekoliko godina. Često boravi u Kosta del Solu kako se taj deo Marbelje naziva, a sada je otvorio dušu o tome zašto se baš tamo nastanio.

"To je jedan od najlepših delova sveta. Obožavam činjenicu da je tu sunce cijele godine i za jednog tenisera nema mnogo boljih mjesta kada je u pitanju vrijeme u Evropi. Za tenisere je dolazak ovde tokom različitih dijelova sezone i godine bitan, jer uvijek može da se igra tenis napolju. To je jako bitno za početak godine i turnire u Australliji", naveo je on. Pogledajte kako izgleda Novakova vila u Marbelji:

Đokovići su porodično boravili na ovom mjestu 2020. godine i tada je odlučeno da kupe objekat koji se prostire na 1.000 kvadratnih metara. Uz nju je i 3.500 kvadrata zemljišta u posjedu Novaka Đokovića, a osim teniskih terena tu su velike prostorije, sobe za zabavu, roštilj, velia bašta, bazeni... Sama vila je uređena u arapskom i mediteranskom stilu, a unutar nje postoje teretana, bar, stolovi za bilijar i stoni fudbal...

"Ovdje je hrana sjajna, a ljudi su jako prijatni, energija je drugačija nego u ostatku Španije, recimo Madridu. Afrika je odmah tu, kao i Atlanski okean kojji je veoma blizu i mnogo je tu stavi koje kulturološki Andaluzija ima da ponudi", rekao je Đoković.

Vila se nalazi na 10 minuta hoda od centra Marbelje, a prema nekim procjenama vrijedi oko 10.000.000 evra. Tu je u blizini i teniski klub "Puente Romano" na čijim terenima Novak često zaigra. Pogledajte opet ovo sjajno zdanje: