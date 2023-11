"Mogu da rade šta hoće!" Novak "opleo" po bahatim Britancima: Nepoštovanje, zato sam uradio to na kraju!

Novak Đoković je otvoreno pričao o sukobu sa navijačima Velike Britanije u Dejvis kupu.

Novak Đoković je otkrio šta se desilo na kraju meča sa Kameronom Norijem! On je britanskog tenisera rutinski savladao 6:4, 6:4 ali kao i obično bahata publika mu nije dala mira. Kada su osjetili da meč ne ide onako kako su zamislili krenuli su da ga provociraju krajem prvog seta, ali su na kraju samo uspjeli da dobiju lekciju.

Nisu mogli da poremete najvećeg tenisera u istoriji. a nakon što im je pokazao da se utišaju na kraju prvog seta poslije utakmice je Novak Đoković pred punom halom održao bukvicu bahatim Britancima i poručio im da ne mogu tako da se ponašaju. Sada je i na konferenciji za medije poslije samog meča govorio o tome.

"Čitav meč, manje-više. To je bilo nepoštovanje, ali moram na to da budem spreman. Normalno je da navijači nekad prekorače granicu, ali u trenutku reagujete. Mogu da rade šta hoće. Namjerno su svirali bubnjeve da ne mogu da pričam i da me iznerviraju. Tako da smo popričali na kraju", rekao je Novak i tako dodatno pojasnio dešavanja u Malagi.

Sada srpski tim ima prijeko potrebni dan odmora, a onda će u subotu igrati meč sa Italijom u polufinalu. Tu nas čeka jači rival nego Britanija, ekipa predvođena sjajnim Janikom Sinerom uz Lorenca Musetija, Matea Arnaldija, ali i iskusnog dublaša Simonea Bolelija.