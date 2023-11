Prst u oko Novaku Đokoviću! Sramota - dok ga vrijeđaju, njegov "drug" im se zahvaljuje!?

Endi Marej je ovo mogao mnogo bolje da uradi!

Navijači reprezentacije Velike Britanije nesportski su se ponijeli prema Novaku Đokoviću u njegovog meču protiv Kameruna Norija na Dejvis kupu i dobacivali mu, javljali se usred poena, a nakon svega ga svjesno iritirali.

Iako smo navikli na to da Novak poslije meča "spusti loptu" i izbori se sa adrenalinom, na ono što su mu priredili Britanci u Malagi u četvrtak u ponoć nije mogao da prećuti. Čak su lupali u bubnjeve i vikali i dok je davao izjavu, pa im je na teren rekao da bi trebalo da budu pristojniji i ispratio ih "na spavanje".

Nakon svega, Đokovićev rival od djetinjstva i član britanske Dejvis kup reprezentacije Endi Marej se oglasio na društvenim mrežama i stao u odbranu navijača, bez ijedne osude za njihovo nesportsko ponašanje.

"Bilo je teško za naše momke u Malagi prošle noći. Veliko hvala svim navijačima koji su napravili veliki trud da putuju sve do tamo i da naprave briljantnu atmosferu za igrače. Dejvis kup bez vas je...", napisao je Marej, pa dodao emotikon palca okrenutog nadole.

Nemoguće je ne primijetiti da je Marej mogao da osudi one koji su se nevaspitano ponijeli prema Novaku, ali nije to učinio. Granice pristojnosti i fer-pleja su definitivno pređene, ali Endi možda o tome kaže nešto neki sljedeći put, a možda nikad. Evo šta je o svemu rekao Đoković poslije meča:

"Kroz čitav meč se to događalo. To je nepoštovanje, ali to je nešto na šta bi na neki način trebalo da budem pripremljen u Dejvis kupu. Normalno je da navijači nekad pređu liniju, ali u trenutku i ti reaguješ takođe i pokažeš da ne dozvoljavaš takvo ponašanje. Mogu da rade šta hoće, ali ja ću da reagujem na to. Ko god da je bio tu, vidio je, pokušavao sam da pričam sa njima, pa su počeli da namjerno udaraju u bubnjeve kada sam pokušavao da pričam, da bi me nervirali cijeli meč, ali da, na kraju smo imali i malo 'ćaskanje'."

Poznato je da su Đoković i Marej u korektnim odnosima, da su odrasli zajedno učeći tenis, a potom i na ATP turu kao profesionalci od tinejdžerskih dana, ali utisak je da je Britanac ipak mogao i drugačije da reaguje na ono što je Novak doživio u Malagi. Pogotovo čudi s obzirom na to da je Marej znao da bude glas razuma usred nekih zaista nerazumljivih kritika na Đokovićev račun

U svakom slučaju, najvažnije je to da je Đoković izbacio Britance sa turnira i uveo Srbiju u polufinale protiv Italije, zakazano za subotu.