Ubica na slobodi! Oskar Pistorijus izlazi iz zatvora - evo i kada!

Oskar Pistorijus je dobio dozvoku da napusti zatvor!

Izvor: MARCO LONGARI / AFP / Profimedia

Bivši paraolimpijac Oskar Pistorijus biće uskoro pušten iz zatvora, jer mu je odobren uslovni otpust nakon što je od 2014. bio na robiji zbog ubistva svoje djevojke, Rive Stenkamp. On će biti na slobodi 5. januara, a to su potvrdile i vlasti njegove zemlje, Južne afrike.

Pistorijus je u februaru 2013. bezobzirno ubio svoju djevojku u njihovom zajedničkom domu u Pretoriji, a poslije se sramno branio da je upucao u toaletu jer se uplašio "uljeza". Uhapšen je, optužen za ubistvo i bio osuđen za "ubistvo iz nehata", na osnovu čega je dobio pet godina zatvora i još tri godine uslovno. U toku 2015. godine bio je pušten u kućni pritvor, a onda je Vrhovni sud Južne Afrike oborio tu presudu i osudio ga za ubistvo. Tako je 2016. osuđen na šest godina, s tim da je nakon žalbe državnih tužilaca ta kazna produžena na 15 godina. U martu ove godine već je tražio uslovni otpust, a sada je to zvanično dobio.

On je svojevremeno bio velika sportska senzacija, poznat širom svijeta i kao "Blejd raner", sa aluzijom na to su mu obe noge amputirane kada je imao samo 11 mjeseci zbog urođenog poremećaja, ali to ga nije spriječilo da ostvari svoje sportske snove. Ipak, u jeku njegove slave i nakon što je nastupio i na Parolimpijskim i na Olimpijskim igrama, on je izvršio težak zločin zbog kojeg je širom svijeta postao sinonim za bezobzirnog i brutalnog ubicu. Porodica njegove bivše djevojke je aktivno pratila suđenje, a majka žrtve je rekla da je tokom procesa oprostila ubici.